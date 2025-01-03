Lisans mezunu memur maaşları! 2025 Ocak zammı sonrası

Ocak 2025 memur maaş zammı için geri sayım sürüyor. Vatandaşlar tarafından son dakika açıklamaları da yakından takip ediliyor. Bugün belli olacak enflasyon verileri ile yeni tutarlar netlik kazanacak. Peki, 2025 yeni dönemde lisans mezunu memur maaşı ne kadar oldu? İşte merak edilen o tablo...