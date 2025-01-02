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Resmi Gazete'de yayımlandı: Merkez Bankası'ndan KKM kararı

2025 yılı içerisinde sonlandırılması planlanan korumalı mevduat hesaplarıyla ilgili Merkez Bankası'ndan yeni düzenleme geldi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :02 Ocak 2025 , 00:46 Güncelleme Tarihi :02 Ocak 2025 , 00:46
Resmi Gazete’de yayımlandı: Merkez Bankası’ndan KKM kararı

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    2025 yılı para politikası metninde kur korumalı mevduatın (KKM) sonlandırılacağını açıklayan Merkez Bankası KKM ile ilgili yeni bir düzenleme yaptı.

    Resmi Gazete'de yayımlandı! Merkez Bankası'ndan KKM kararı. (Ekran görüntüsü)Resmi Gazete'de yayımlandı! Merkez Bankası'ndan KKM kararı. (Ekran görüntüsü)

    Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğle, döviz yükümlülüğü olan firmaların döviz ve TL cinsinden hesaplarına sağlanan kur korumalı desteği kaldırıldı.

    KKM, 2021 yılının Aralık ayında döviz kurlarında yaşanan sert dalgalanmalar ve Türk Lirası'nın değer kaybını dengelemek amacıyla uygulamaya konuldu.

    Resmi Gazete'de yayımlandı! Merkez Bankası'ndan KKM kararı. (Takvim.com.tr foto arşiv))Resmi Gazete'de yayımlandı! Merkez Bankası'ndan KKM kararı. (Takvim.com.tr foto arşiv))

    Türk Lirası'nın cazibesini artırıp bireylerin ve firmaların dövizden Türk Lirası'na geçişini teşvik etmek amacıyla geliştirildi.

    Merkez Bankası, KKM'nin mali yükünün artması ve ekonomik dengelere olan etkisi nedeniyle 2025 yılında sistemin sonlandırılacağı açıklamıştı.

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