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Konut kredisinde yeni dönem başladı! Ev alacak milyonları sevindiren düzenleme

Konut sahibi olmayı planlayanları yakından ilgilendiren yeni bir düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan düzenleme ile konut kredilerinin kullanımı konusunda önemli yenilikler getirildi. Bu yenilikler arasında, şubeye gitmeden ve ıslak imza zorunluluğu olmadan uzaktan iletişim araçlarıyla elektronik ortamda kredi kullanım imkânı sağlanması yer alıyor.

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Giriş Tarihi :01 Ocak 2025 , 18:57 Güncelleme Tarihi :01 Ocak 2025 , 18:57
Konut kredisinde yeni dönem başladı! Ev alacak milyonları sevindiren düzenleme

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    Konut kredisi kullanmak isteyenleri yakından ilgilendiren önemli bir gelişme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Şubeye gitme ve ıslak imza zorunluluğunu ortadan kaldıran yeni düzenleme, elektronik ortamda kredi kullanımını mümkün hale getiriyor. Ev sahibi olmayı planlayan milyonlarca kişi için süreç artık çok daha hızlı ve kolay bir şekilde işleyecek.

    📌 KONUT KREDİLERİNDE YENİ DÖNEM

    Yeni düzenlemeye göre, konut kredileri artık banka şubesine gitmeye gerek kalmadan elektronik ortamda kullanılabilecek. Bu gelişme, ev sahibi olmayı planlayanlar için süreçleri önemli ölçüde hızlandıracak ve kolaylaştıracak.

    Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, konuyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

    "Bu düzenleme konut kredileri kısmında süreci oldukça hızlandırabilecek bir adım. Mevcut sistemde şubeye gitmek, özellikle kefil veya eş muvafakatı gibi işlemlerle, birkaç kez ziyaret gerektiriyor. Yeni sistem, hem bankacılık işlemlerini hem de tüketicilerin süreçlerini daha hızlı ve pratik hale getirecek."

    📌 SİSTEMİN İŞLEYİŞİ NASIL OLACAK?

    Konut kredisi başvurusu yapan tüketiciler, almak istedikleri taşınmazın tapu senediyle birlikte bankaya online olarak başvurabilecek. Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi üzerinden entegre edilecek veriler, kredi süreçlerini dijital ortamda hızlandıracak. Kredinin onaylanmasının ardından imza süreci, kefillik ve eş muvafakati gibi işlemler için şubeye gitmeye gerek kalmayacak.

    📌 BANKALARDA KREDİ LİMİTLERİ VE FAİZ ORANLARI

    Bankaların kredi limitleri ve faiz oranları konusunda önemli bilgiler şöyle:

    Enerji Sınıfı Faktörü: Binanın enerji sınıfı, kredi limitlerini belirleyen önemli bir kriter. İkinci el konutlarda 10 milyon TL üzeri kredi verilmezken, limitler SPK lisanslı değerleme firmalarının incelemesiyle belirleniyor.

    Faiz Oranları: Devlet bankalarında faiz oranları aylık %2.75 seviyesinde iken, özel bankalarda bu oran %2.89. 120 ay vade ile 1 milyon TL kredi çeken bir tüketicinin aylık geri ödeme tutarı 28 bin TL ile 30 bin TL arasında değişiyor.

    📌 İKİNCİ KEZ EV ALACAKLAR İÇİN LİMİTLER AZALTILIYOR

    İlk kez ev sahibi olacaklar ile ikinci kez ev alacaklar için farklı düzenlemeler bulunuyor. İkinci kez ev alacak kişilere, kredi limitleri %75 oranında azaltılarak uygulanacak. Bu durum, tüketicinin kendisinin veya ailesinin üzerine kayıtlı bir konut olup olmadığına göre değerlendirilecek.

    📌 YENİ DÜZENLEMENİN ETKİLERİ

    Yeni sistem, süreçlerin hızlanmasını sağlarken aynı zamanda evrak sayısının azalmasına ve işlemlerin daha az zahmetli hale gelmesine olanak tanıyacak. Ancak kredi limitlerinde veya BDDK'nın belirlediği sınırlamalarda bir değişiklik yapılmadı.

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