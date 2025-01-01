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Gabar'da yeni yılın ilk petrol sondaj kuyusu açıldı: Hedef 100 bin varil!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 2025'in keşifler yılı olacağını belirtti. Günlük petrol üretiminin 70 bin varili aştığı Şırnak Gabar'daki ekiplerle gerçekleştiren Bayraktar, Gabar'daki üretimin günlük 100 bin varile çıkmasını beklediğini ifade etti. Gabar Dağı Şehit Aybüke Yalçın Petrol Sahası'nda yeni yılın ilk petrol sondaj kuyusunun açılışı yapıldı.

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Giriş Tarihi :01 Ocak 2025 , 17:43 Güncelleme Tarihi :01 Ocak 2025 , 17:56
Gabar’da yeni yılın ilk petrol sondaj kuyusu açıldı: Hedef 100 bin varil!

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    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 2025'in keşifler yılı olacağını belirtti.

    Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Filyos'taki temasları kapsamında Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların yöneticileriyle video konferans bağlantısı kuran Bakan Bayraktar, sahada bulunan ekiplere yeni yılın ilk talimatını verdi.

    Bakan Bayraktar, 2025'in keşifler yılı olacağını kaydetti.

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Filyos'taki temasları kapsamında Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların yöneticileriyle video konferans bağlantısı gerçekleştirdi. (İHA)Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Filyos'taki temasları kapsamında Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların yöneticileriyle video konferans bağlantısı gerçekleştirdi. (İHA)


    GABAR'DA HEDEF GÜNLÜK 100 BİN VARİL

    İlk bağlantısını günlük petrol üretiminin 70 bin varili aştığı Şırnak Gabar'daki ekiplerle gerçekleştiren Bayraktar, Gabar'daki üretimin günlük 100 bin varile çıkmasını beklediğini ifade etti.

    Bayraktar, kar yağmur demeden görevini yerine getiren çalışanları tebrik etti ve 2025'te Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Bölge Müdürlüğü inşaatına başlayacaklarını anlattı.

    Şırnak'ta Gabar Dağı Şehit Aybüke Yalçın Petrol Sahası'nda 52 nolu sondaj kuyusunun açılışı amacıyla program düzenlendi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, programa telekonferansla katıldı. (AA)Şırnak'ta Gabar Dağı Şehit Aybüke Yalçın Petrol Sahası'nda 52 nolu sondaj kuyusunun açılışı amacıyla program düzenlendi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, programa telekonferansla katıldı. (AA)

    YENİ YILIN İLK PETROL SONDAJ KUYUSU AÇILDI

    Şırnak'ta Gabar Dağı Şehit Aybüke Yalçın Petrol Sahası'nda yeni yılın ilk petrol sondaj kuyusunun açılışı yapıldı.

    Gabar Dağı Şehit Aybüke Yalçın Petrol Sahası'nda 52 nolu sondaj kuyusunun açılışı amacıyla program düzenlendi.

    Zonguldak Filyos Limanı Doğal Gaz İşleme Tesisi'nde telekonferansla açılışa katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, geçen yıl yeni yılda Gabar'da olduklarını anımsattı.

    "Şırnak'ta benim için çok müstesna bir yıla giriş oldu. Bütün çalışanlarımızla çok özel bir yılbaşıydı. Hamdolsun 2024 yılı o gün nasıl başladıysa öyle devam etti güzel neticelerle. Bugün 70 bin varili aşan, biz tabi 70, 80, 90 inşallah 100'lere gitmesini istiyoruz, oradaki üretimin en kısa sürede." ifadelerini kullanan Bayraktar, gelinen nokta itibarıyla tüm personeli tebrik ettiğini kaydetti.

    Bakan Bayraktar, şöyle devam etti:

    "Türkiye Petrolleri'ni, TPIC'i, emek veren bütün arkadaşlarımızı milletim adına tebrik ediyorum. Çünkü bu çok büyük bir gayretin neticesi. Gabar'da kar var ama her koşulda orada çalışmaları aksatmadan devam ettirdiler. Dolayısıyla öncelikle bu teşekkürü yapmak istedim. Şehit Esma Çevik, Şehit Aybüke Yalçın ve Şehit Teğmen Akdeniz sahaları milletimiz için büyük bir büyük bir umut oldu ama elbette Şırnak için çok daha büyük bir umut oldu. 3 binin üzerinde istihdam. İnşallah üretim rakamlarımız arttıkça 2025 yılında bölge müdürlüğümüzün inşaatına başlayacağımız ve hızlı bir şekilde ilerleyeceğimiz bir yıl olur. Yine çok kısa bir sürede arkadaşlarımız büyük bir gayretle oradaki petrolü İdil-Dörtyol boru hattıyla taşıyacak şekilde devreye aldılar. O da çok önemliydi. Bu aslında Gabar projesinin ne kadar büyüdüğünü gösteriyor. 2025 yeni keşiflerin ve yeni üretim rekorları yılı olsun istiyoruz"

    Şırnak'ta Gabar Dağı Şehit Aybüke Yalçın Petrol Sahası'nda 52 nolu sondaj kuyusunun açılışı amacıyla program düzenlendi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, programa telekonferansla katıldı. (AA)Şırnak'ta Gabar Dağı Şehit Aybüke Yalçın Petrol Sahası'nda 52 nolu sondaj kuyusunun açılışı amacıyla program düzenlendi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, programa telekonferansla katıldı. (AA)

    "BÜYÜK ÜRETİMLERİN OLDUĞU BİR 2025 OLSUN DİYORUM"

    Güvenlik güçlerinin ve tüm personelin gayretleri ve çok uyumlu çalışmalarıyla güzel hizmetleri millete sunduklarını, sunmaya devam edeceklerini bildiren Bayraktar, Şırnak'ın artık büyük bir umudun şehri olduğunu anlattı.

    Şırnak'ta gençlerin artık petrol mühendisi ve sondaj hizmetlerinde teknik eleman olarak çalışmak istediğini kaydeden Bayraktar, konuşmasını şöyle tamamladı:

    "Burada büyük bir fırsat da var. İstihdamı artırarak artık yeni hayallerinin, hayata dair umutlarının olduğu bir dünyaya doğru gençlerin önünü açtığımızı düşünüyorum. Yeni yılınızı tebrik ediyorum. Üç aylar başlıyor, onu tebrik ediyorum. İnşallah en kısa zamanda Şırnak'ta tekrar bir arada olmayı istiyorum. Oradaki bütün arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Kazasız belasız güzel, büyük üretimlerin olduğu bir 2025 olsun diyorum."

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Filyos'taki temasları kapsamında Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların yöneticileriyle video konferans bağlantısı gerçekleştirdi. (AA)Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Filyos'taki temasları kapsamında Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların yöneticileriyle video konferans bağlantısı gerçekleştirdi. (AA)

    Somali deniz sahasında sismik çalışma yapan Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi'ne de bağlanan Bayraktar, TPAO'nun yurt dışında da denizlerde arama kabiliyeti kazandığının altını çizerek, "Şu anda deniz yetki alanında bulunduğunuz Somali için çok önemli bir görev ifa ediyorsunuz. Dolayısıyla o insanlar için de aslında umut oluyorsunuz. Bu anlamda yaptığınız görev hakikaten çok kutsal, çok anlamlı." ifadelerini kullandı.

    İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE VURGU

    Bayraktar, Manisa Soma'daki Yeni Anadolu Madencilik ile gerçekleştirdiği görüşmede ise iş sağlığı ve güvenliğine vurgu yaparak, "Arkadaşlarımdan sadece şunu istiyorum. Hiçbir emniyet kuralını göz ardı etmeksizin işlerini sağlıkla, sıhhatle yapmaları." temennisinde bulundu.

    Türkiye Kömür İşletmeleri'nin (TKİ) Kütahya Tavşanlı'daki Garp Linyitleri İşletmesi'ne de bağlanan Bayraktar, "Türkiye'nin kömür üretimi ülkemizin enerji bağımsızlığında önemli. İnşallah üretimi arttırdığımız bir yıl olur." mesajını verdi.

    SURİYE GÖREVİ

    Alparslan Bayraktar, Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) bünyesindeki Keban Hidroelektrik Santrali (HES) ile gerçekleştirdiği video konferans bağlantısında ise şu ifadeleri kullandı:

    "EÜAŞ, önümüzdeki süreçte hemen yanı başımızdaki komşumuz Suriye'nin elektrik ihtiyacı için gerekli çalışmaları yapacak. EÜAŞ'ın önemli bir birikimi var. Bölgenin de bir istikrara kavuşması için hep birlikte gayret edeceğiz. Cumhurbaşkanı'mızdan aldığımız talimat ve işaret budur."

    Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin (TEİAŞ) İstanbul'daki Trakya Yük Tevzi İşletme Müdürlüğü'ne de bağlanan Bayraktar, TEİAŞ'ı, Türkiye ekonomisinin bel kemiği olarak niteleyerek, "Daha güçlü bir TEİAŞ hedefliyoruz. Doğudan batıya, güneyden kuzeye bütün elektriğin hızlı bir şekilde hareket ettiği, her yöne gittiği ve büyük güçlerde kapasitelerinin arttığı bir yeni bir iletim mimarisini birlikte hayata geçireceğiz." ifadelerini kullandı.

    Bayraktar, 2025'in TEİAŞ için önemli bir atılım yılı olacağını belirterek, "Bir önemli göreviniz de komşumuz Suriye'nin elektrik ihtiyacının karşılanmasına yönelik olarak yapacağımız çalışmalar. Bu anlamda TEİAŞ'a uluslararası bir görev de düşmüş olacak." değerlendirmesinde bulundu.

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Filyos'taki temasları kapsamında Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların yöneticileriyle video konferans bağlantısı gerçekleştirdi. (AA)Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Filyos'taki temasları kapsamında Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların yöneticileriyle video konferans bağlantısı gerçekleştirdi. (AA)

    Bayraktar, Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun (TTK) Zonguldak'taki Kozlu Müessese Müdürlüğü'ne bağlı Kozlu Maden Ocağı'yla bağlantısında da "TTK'de 2025 yeni istihdama imkan sağladığımız, üretimimizi arttırdığımız, daha verimli üretim yaptığımız bir yıl olur." ifadesini kullandı.

    Eti Maden'e bağlı Emet Bor İşletmesi ile görüşmesinde ise Bayraktar, Türkiye'nin milli maden şirketi olan Eti Maden'in artık sadece bor madeniyle anılmayacağını, bundan sonraki süreçte Eti Maden'i tam bir milli maden şirketi olarak Türkiye'de ve yurt dışında daha aktif bir şekilde göreceği bir 2025 yılı dilediğini ifade etti.

    SONDAJ GEMİLERİYLE BAĞLANTI

    Bakan Bayraktar, Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası'nda faaliyetlerine devam eden derin deniz sondaj gemilerine video konferans yöntemiyle bağlandı.

    Yavuz Sondaj Gemisi'nde Kuyu Tamamlama Süpervizörü olan Doğuş Saraçoğlu ile görüşen Bakan Bayraktar, tarihi bir görevi üstlendiklerini belirterek, üst kuyu tamamlaması yapan Yavuz'un yeni yılda daha hızlı ve daha maliyet etkin bir çalışma yapmasını istedi.

    Bayraktar, Abdülhamid Han Sondaj Gemisi'nde Sondaj ve Tamamlama Süpervizörü olarak görev yapan Barış Alp ile görüşmesinde ise geminin 2024'te Karadeniz'e uğurlandığını anımsatarak, şu ifadeleri kullandı:

    "Şimdi yoğun bir çalışma içerisinde olduğunuzu görüyorum. Yeni yılın ilk saatleriyle de yeni bir kuyuya başlıyorsunuz. Bu da çok değerli. İnşallah 2025 yılı yeni keşiflerin yılı olur. Bu anlamda göstereceğiniz gayretler, çalışmalar bizler için çok önemli."

    Kanuni Sondaj Gemisi'nde Kıdemli Sondaj ve Tamamlama Süpervizörü olan Uğur Cengiz ile görüşmesinde de Bayraktar, "Türkali-17'deki çalışmanız, inşallah sağlıklı ve güzel bir şekilde en kısa zamanda sonuçlanır. Filomuzun en önemli sac ayaklarından bir tanesi Kanuni Sondaj Gemisi. İnşallah 2025 yılı, yeni keşiflere katkı yapacağınız bir yıl olur." değerlendirmesinde bulundu.

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