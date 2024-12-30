Emekliye 3’lü kazanç: İlk oran için gözler 3 Ocak’ta! Kime nasıl yansıyacak?

EMEKLİYE ÇİFTE ZAM

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 2025'in Ocak ve Temmuz aylarında bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak. Memur emeklileri de aynı dönemde memurlarla aynı oranda zam alacak. İlk zam oranı 3 Ocak'ta belli olacak. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklayacağı enflasyon verileri, zam oranını gösterecek.

Ocak zammı enflasyon tahminlerine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde yüzde 16-17, memur emeklilerinde yüzde 12-13 seviyelerinde bekleniyor. Ayrıca emeklilere iyileştirme de gündemde. Bu kapsamda hem refah payı hem de en düşük emekli aylığı ödemesinin artırılması formülleri masaya yatırılacak.



İKİ İKRAMİYE VAR

Emekliler 2025 yılında da Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı öncesinde ikramiye alacak. 2024 yılında bayram ikramiyesinin tutarı bayram başına 3 bin liraya yükseltilmişti. 2025'te bu tutarda bir güncelleme yapılarak ödemelerin gerçekleştirilmesi bekleniyor.



PROMOSYONA YENİ YIL ARTIŞI

Emeklilere, dul ve yetimlere maaşlarının yatırıldığı bankalar tarafından ödenen promosyonda kampanyalar 2024'ün son günlerinde hareketlendi. Kampanyalardaki tutarların 2025'te daha da büyümesi bekleniyor. Bunda Ocak ayı ile birlikte zamlanacak maaşlar da etkili olacak. Ayrıca Ocak'ta pek çok kişi, bulunduğu maaş dilimini aşıp bir üst maaş dilimindeki promosyon tutarından yararlanma imkanı elde edecek. Bu da promosyonu artıracak.