EMEKLİYE ÜÇ AŞAMALI ZAM: Ocak ayında belli olacak! Kim, ne kadar alacak? (AA)
Öncelikli olarak enflasyon artışı yapılacak. 6 aylık enflasyon SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin net maaşlarına direkt olarak yansıtılacak. Memurlar ve memur emeklileri için ise Temmuz'daki yüzde 10 artışın üzerindeki enflasyon farkı oluşacak. Buna yüzde 6 toplu sözleşme artışı eklenerek enflasyon artışı tamamlanacak. İkinci artış ise ek ödemelerde olacak.
Kök maaşa yapılacak her artış ek ödeme miktarını da artıracak. Üçüncü artış ise 12.500 TL olarak uygulanan taban maaşa yapılacak. bu rakamında 14-15 bin TL aralığına çıkması bekleniyor. Kök aylığa yapılacak oransal artış ve ek ödeme eklendikten sonra çıkan rakam taban aylığın altında kalırsa seyyanen ödeme ile tamamlanacak.
EMEKLİYE ÜÇ AŞAMALI ZAM: Ocak ayında belli olacak! Kim, ne kadar alacak? (AA)
YÜZDE 44 NE GETİRECEK?
2024 enflasyonu tahmini: % 44
Temmuz-Aralık enflasyonu: % 15.45
SSK ve Bağ-Kur: % 15.45
Memur-emeklisi farkı: % 4.95
Memur-emeklisi: % 11.25
En düşük memur maaşı: 43.616 TL
En düşük memur emeklisi aylığı: 19.566 TL
En düşük taban maaş: 14.431 TL
EMEKLİYE ÜÇ AŞAMALI ZAM: Ocak ayında belli olacak! Kim, ne kadar alacak? (AA)
YÜZDE 46 NE GETİRECEK
2024 enflasyonu tahmini: % 46
Temmuz-Aralık enflasyonu: % 17.05
SSK ve Bağ-Kur: % 17.05
Memur-emeklisi farkı: % 6.41
Memur-emeklisi: % 12.79
En düşük memur maaşı: 44.220 TL
En düşük memur emeklisi aylığı: 19.837 TL
En düşük taban maaş: 14.631 TL