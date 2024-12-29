Prof. Dr. Orhan Şen açıkladı: İstanbul’a kar ne zaman yağacak?

Yeni yıla girerken İstanbul'da kar yağışı olacak mı? Bu soru, yılbaşı yaklaştıkça gündemden düşmüyor. Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla kar bekleyenlere yanıt verdi. Şen, yılbaşında Türkiye genelinde yağış olmadığını ifade ederken, İstanbul için beklenen kar yağışı tarihini paylaştı.

Fotoğraf: AA

İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?

Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yılbaşı akşamı Türkiye genelinde yağış beklenmediğini belirtti. Şen, "Yıl sonu ve yılbaşı hava öngörüm aynı devam ediyor. Türkiye'de yağış yok. Dolayısıyla kar da yok," ifadeleriyle yılbaşı akşamında kar yağışı bekleyenlerin bu beklentilerini bir kez daha gözden geçirmesi gerektiğini vurguladı.

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞININ BEKLENDİĞİ TARİH

Kar yağışının ne zaman görüleceği sorusuna da açıklık getiren Prof. Dr. Orhan Şen, "Marmara'da, İstanbul dahil yerde tutacak kar yağışı bekleyenler Ocak ayının 9-10'unu bekleyecekler. Hatırlarsanız bu tahminimizi 2 ay önce de yapmıştık" sözleriyle tarih verdi. Şen, bu tahminlerin gerçek uzmanlar tarafından yapıldığını vurgulayarak vatandaşları güvenilir kaynakları takip etmeye davet etti.