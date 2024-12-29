SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Prof. Dr. Orhan Şen açıkladı: İstanbul’a kar ne zaman yağacak?

İstanbul'da kar yağışını bekleyenlere müjde! Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul ve Marmara Bölgesi için beklenen kar yağışının tarihini açıkladı. Yılbaşı akşamı kar yağışı olmayacağını belirten Şen, Ocak ayının ikinci haftasına dikkat çekti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :29 Aralık 2024 , 18:09 Güncelleme Tarihi :29 Aralık 2024 , 18:09
Prof. Dr. Orhan Şen açıkladı: İstanbul’a kar ne zaman yağacak?

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Yeni yıla girerken İstanbul'da kar yağışı olacak mı? Bu soru, yılbaşı yaklaştıkça gündemden düşmüyor. Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla kar bekleyenlere yanıt verdi. Şen, yılbaşında Türkiye genelinde yağış olmadığını ifade ederken, İstanbul için beklenen kar yağışı tarihini paylaştı.

    Fotoğraf: AAFotoğraf: AA

    İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?

    Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yılbaşı akşamı Türkiye genelinde yağış beklenmediğini belirtti. Şen, "Yıl sonu ve yılbaşı hava öngörüm aynı devam ediyor. Türkiye'de yağış yok. Dolayısıyla kar da yok," ifadeleriyle yılbaşı akşamında kar yağışı bekleyenlerin bu beklentilerini bir kez daha gözden geçirmesi gerektiğini vurguladı.

    İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞININ BEKLENDİĞİ TARİH

    Kar yağışının ne zaman görüleceği sorusuna da açıklık getiren Prof. Dr. Orhan Şen, "Marmara'da, İstanbul dahil yerde tutacak kar yağışı bekleyenler Ocak ayının 9-10'unu bekleyecekler. Hatırlarsanız bu tahminimizi 2 ay önce de yapmıştık" sözleriyle tarih verdi. Şen, bu tahminlerin gerçek uzmanlar tarafından yapıldığını vurgulayarak vatandaşları güvenilir kaynakları takip etmeye davet etti.

    İKİ İL İÇİN SARI KODLU UYARI

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise Muğla ve Antalya illeri için sarı kodlu uyarı yayınladı. Özellikle bu bölgelerde kuvvetli yağışların olumsuz etkilerine karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi. "Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verilen açıklamada, vatandaşların önlem alması istendi.

    YURTTA HAVA DURUMU

    Meteoroloji'nin son tahminlerine göre Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Marmara'nın güney ve doğusu, Akdeniz, Ege'nin belirli bölgeleri, İç Anadolu'nun bazı kesimleri ve Doğu Karadeniz'in yüksek bölgelerinde yağış tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak şeklinde olacağı, iç kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği bildirildi.

    ÖNEMLİ TAHMİNLER

    Hava Sıcaklıkları: Mevsim normallerinde seyredecek. Önemli bir değişiklik beklenmiyor.

    Rüzgar: Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli rüzgar (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

    Uyarılar

    Kuvvetli Yağış Uyarısı: Özellikle Muğla'nın doğusu, Antalya, Mersin çevreleri ve Adana'nın batısında yerel olarak kuvvetli yağış beklendiği için dikkatli olunması gerektiği ifade edildi.

    Çığ Tehlikesi Uyarısı: Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri ve Doğu Anadolu'nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor. Vatandaşların bu bölgelerde dikkatli olması gerektiği vurgulandı.

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Öcalan ne zaman PKK lağv olsun çağrısı yapacak? Pervin Buldan’dan İmralı açıklaması: TBMM’deki partilerle görüşülecek
    Moskova - Bakü hattında ’uçak’ krizi! Aliyev Rusya örtbas etme niyetinde deyip tazminat istedi... Putin’le iki günde iki görüşme
    CANLI YAYIN | Beşiktaş yeni başkanını seçiyor! Oy sayma işlemi başladı!
    Ahmet Şara’dan yeni dönem vurgusu: Terör örgütü PKK/YPG’nin özerklik hayallerine ket vurdu
    MHP’den DEM Parti-İmralı görüşmesi sonrası çarpıcı açıklama: 100 yılın fırsatı ortaya çıktı
    Galatasaray’dan dev sürpriz! Eski yıldız Ocak’ta Aslan olacak
    EMEKLİLİĞE 46 BİN TL KAZANÇ! Asgari ücretle tüm ödemeler değişti... İşte yeni rakamlar
    DEM’den İmralı açıklaması! Öcalan Çağrı yaparım deyip PKK’nın selasını okudu: Erdoğan ve Bahçeli’nin paradigmasına katkıya hazırım
    Fenerbahçe’de 3 ayrılık 6 transfer!
    Güney Kore’de uçak kazası! Yolcu uçağı iniş sırasında pistten çıkarak duvara çarptı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
    İşte Yeni GAP Eylem Planı: 570 bini aşkın istihdam, 496 milyar TL kaynak
    Galatasaray’da biletler kesildi! 5 ayrılık birden
    Bir yılda 17 ülke 19 ziyaret! Başkan Erdoğan’dan yoğun diplomasi
    Narin Güran davasında 3 kişiye ağırlaştırılmış müebbet çıktı
    Takvim.com.tr arşivi açtı! Güney Kore’de düşen Boeing yolcu uçağının dünden bugüne kaza sicili: Vukuatlı seri 737