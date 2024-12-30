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Borsa İstanbul’da 2024’ün son temettü ödemesi! Yarın hesaplarda olacak

2024 yılının son temettü ödemesi için geri sayım başladı. Yarın, Borsa İstanbul’da işlem gören bir şirketin yatırımcılarına yapacağı ödeme ile yılın temettü takvimi tamamlanacak. Hisse başına brüt ve net temettü miktarları ile ilgili detaylar dikkat çekiyor.

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Giriş Tarihi :30 Aralık 2024 , 17:45 Güncelleme Tarihi :30 Aralık 2024 , 17:45
Borsa İstanbul’da 2024’ün son temettü ödemesi! Yarın hesaplarda olacak

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    Borsa İstanbul'da 2024 yılının son temettü takvimi yarın tamamlanıyor. 31 Aralık 2024 Salı günü, bir şirket temettü ödemesi yapacak. İşte detaylar…

    Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

    DCT TRADING TEMETTÜ ÖDEMESİ

    🔴 Yarın yapılacak ödemeyle birlikte DCT Trading Dış Ticaret A.Ş. (DCTTR), hisse başına brüt 0,0113603 TL ve net 0,0096562 TL temettü dağıtacak.

    🔴 Bu miktar, 22 Aralık 2024 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 9286 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile güncellenen stopaj oranları doğrultusunda revize edilmiştir. Stopaj öncesinde açıklanan net temettü miktarı 0,0102242 TL olarak belirtilmişti.

    31 ARALIK 2024 TEMETTÜ DETAYLARI

    🔸 Hisse başı brüt temettü: 0,0113603 TL

    🔸 Hisse başı net temettü: 0,0096562 TL

    🔸 Temettü tarihi: 31 Aralık 2024

    Yatırımcıların dikkatle takip ettiği bu ödemeyle birlikte, yılın son temettü dağıtımı tamamlanmış olacak. Daha fazla detay için Borsa İstanbul temettü takvimini inceleyebilirsiniz.

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