31 Aralık (yarın) borsa açık mı, kapalı mı? 1 Ocak 2025 Borsa İstanbul çalışıyor mu?

Yılbaşı tatili öncesinde yatırımcıların merak ettiği en önemli sorulardan biri 31 Aralık'ta Borsa İstanbul'un işlem yapıp yapmayacağı oldu. 1 Ocak günü resmi tatil olduğu için Borsa İstanbul kapalı olacak. 31 Aralık'ta borsa açık olacak ve normal çalışma saatlerinde işlemler yapılabilecek. Bu tarihte yatırımcılar hisse senedi alım-satımı, vadeli işlemler ve diğer piyasa aktiviteleri için son dakika işlemlerini gerçekleştirebilecek.