31 Aralık (yarın) borsa açık mı, kapalı mı? 1 Ocak 2025 Borsa İstanbul çalışıyor mu?

Yılbaşı tatili öncesinde yatırımcıların merak ettiği en önemli sorulardan biri 31 Aralık'ta Borsa İstanbul'un işlem yapıp yapmayacağı oldu. 1 Ocak günü resmi tatil olduğu için Borsa İstanbul kapalı olacak. 31 Aralık'ta borsa açık olacak ve normal çalışma saatlerinde işlemler yapılabilecek. Bu tarihte yatırımcılar hisse senedi alım-satımı, vadeli işlemler ve diğer piyasa aktiviteleri için son dakika işlemlerini gerçekleştirebilecek.
(Takvim Foto Arşiv)
Uluslararası Piyasalar ve Erken Kapanışlar
31 Aralık'ta Borsa İstanbul açık olacakken uluslararası piyasalarda bazı borsaların erken kapanış yapması ya da tatil nedeniyle kapalı olması, yerli yatırımcılar için önemli bir etken olabilir. Bu nedenle yatırımcıların sadece Borsa İstanbul'daki işlemleri değil küresel piyasalardaki gelişmeleri de göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.
(Takvim Foto Arşiv)
Yılbaşından Sonra Borsa Ne Zaman Açılacak?
1 Ocak 2025 Çarşamba günü resmi tatil nedeniyle Borsa İstanbul kapalı olacak. Ancak, 2 Ocak 2025 tarihinde borsa normal işleyişine devam edecek.