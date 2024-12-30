İslam Memiş gram altın yatırımcılarına seslendi: Bir kez daha düşünün!

Memiş, "2024 yılına 2 bin lira seviyesinden başlayan gram altın, yılı 3 bin lira seviyesinin üzerinde tamamladı. Bu, yatırımcılarına yüzde 50'yi aşan bir getiri sağladı. 31 Ekim'de serbest piyasalarda gram altın 3 bin 190 lira seviyesini test etti. Ons altın da aynı dönemde 2 bin 790 dolara çıkarak tarihi bir zirve yaptı. Yıl sonuna doğru, ons altının 2 bin 600 ile 2 bin 650 dolar arasında kapanması bekleniyor," dedi.

Altın Yatırımında Dikkat Edilmesi Gerekenler İslam Memiş, altın fiyatlarındaki yükselişi yalnızca Türkiye ile sınırlı görmüyor. 2024 yılı boyunca, dünya genelindeki merkez bankaları ve yatırımcılar, altına olan talebi artırarak piyasayı canlandırdılar. Özellikle, altın alımlarındaki artış, hem fiziki hem de internet üzerinden yapılan işlemlerle birlikte önemli bir büyüme kaydetti.

Memiş, "İnternetten yapılan altın alım satımlarında büyük bir artış gözlemlendi. 2023'te internet üzerinden yapılan aylık ortalama altın alım tutarı 399 milyon TL iken, 2024'te bu rakam 1 milyar 290 milyon TL'ye yükseldi," şeklinde açıklamada bulundu.

2024 yılındaki altın ithalat yasağının etkisiyle fiziki altın işçilik ücretlerinde de artış yaşandı. Yılın ilk yarısında, fiziki altın alımlarında işçilik ücretleri 3-4 bin dolar seviyelerine kadar çıkarken, yıl sonu itibariyle bu ücretler bin dolara kadar geriledi. Memiş, işçilik ücretlerinin 20 Ocak itibariyle tekrar artabileceği konusunda yatırımcıları uyardı.