Trafik (Takvim.com.tr) 2024 model - 181 kW-210 kW

Taşıt değeri 1 milyon 131 bin 800 TL'ye kadar- 20.543 TL

Taşıt değeri 1 milyon 131 bin 800 TL ve üstü - 22.412 TL 2024 model - 151 kW-180 kW

Taşıt değeri 1 milyon 131 bin 800 TL'ye kadar - 13.487 TL

Taşıt değeri 1 milyon 131 bin 800 TL ve üstü - 14.715 TL

MTV hesaplaması Resmi Gazete'de (Ekran görüntüsü) 2024 model - 121 kW-150 kW

Taşıt değeri 565 bin TL'ye kadar- 9.673 TL

Taşıt değeri 565 bin TL ve üstü - 10.554 TL 2024 model - 106 kW-120 kW

Taşıt değeri 452 bin 800 TL'ye kadar- 6.448 TL

Taşıt değeri 452 bin 800 TL ve üstü - 7.035 TL 2024 model - 86 kW-105 kW

Taşıt değeri 452 bin 800 TL'ye kadar- 4.091 TL

Taşıt değeri 452 bin 800 TL ve üstü - 4.466 TL 2024 model - 71 kW-85 kW

Taşıt değeri 316 bin 400 TL ve üstü - 2.527 TL TAKSİT ÖDEMELERİ NASIL YAPILACAK?

MTV ödemeleri, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesi üzerinden kolaylıkla gerçekleştirilebilecek. MTV 1. VE 2. TAKSİT ÖDEMESİ NE ZAMAN?

MTV ödemeleri, her yıl olduğu gibi 2 taksite bölünüyor. MTV ödemelerinin ilk taksiti Ocak ayında, ikinci taksiti ise Temmuz ayında yapılıyor. Ocak ayında yapılan ödemeler 1 Ocak – 31 Ocak tarihlerinde yapılırken, Temmuz ayında yapılacak olan ödemeler 1 Temmuz - 31 Temmuz tarihlerinde tamamlanacak.

Yeni yılda uygulanacak gelir vergisi tarifesi ile vergi ve harç tutarları açıklandı. (Takvim.com.tr foto arşiv) Yayımlanan tebliğle 2025 yılında uygulanacak gelir vergisi tarifesi belirlendi. Buna göre 2025'te uygulanacak gelir vergisi tarifesinin ilk dilimi 110 bin liradan 158 bin liraya, ikinci dilimi 230 bin liradan 330 bin liraya, üçüncü dilimi 580 bin liradan 800 bin liraya, dördüncü dilim ise 3 milyon liradan 4 milyon 300 bin liraya çıkarıldı. Ücret geliri elde edenlerde ise 870 bin lira olan üçüncü dilim 1 milyon 200 bin lira olarak uygulanacak. İlk gelir dilimi 158 bin liradan başlayan yeni tarifeye göre ücretliler başta olmak üzere tüm gelir vergisi mükellefleri daha geç üst dilimlerden vergi ödeyecek. Asgari ücrete yüzde 30 oranında yapılan artış gelir vergisi ve damga vergisi istisnasına da yansıdı, ücretlilerin ödeyeceği vergiyi azalttı. Asgari ücretin vergi dışı olması nedeniyle tüm ücretliler 2025 yılında 47 bin 519,79 lira gelir vergisi ve damga vergisi ödemeyecek. Ayrıca, günlük 170 lira olan yemek parası istisna tutarı 240 liraya, 88 lira olan yol parası istisna tutarı da 126 liraya çıktı. Böylece, aylık 6 bin 240 lira yemek parası, 3 bin 276 lira yol parası ödemeleri de vergiden istisna olarak çalışanlara ödenebilecek.

Yeni yılda uygulanacak gelir vergisi tarifesi ile vergi ve harç tutarları açıklandı. (Takvim.com.tr foto arşiv) İSTİSNA VE İNDİRİM TUTARLARI YENİDEN DEĞERLEME ORANINDA ARTIRILDI

Gelir vergisinde kazanç unsurları itibarıyla düzenlenmiş çok sayıda mükellefin faydalandığı istisna ve indirim tutarları da yeniden değerleme oranında artırıldı. Kira gelirlerindeki 33 bin lira olan istisna tutarı 47 bin liraya, değer artış kazançlarındaki 87 bin lira istisna tutarı 120 bin liraya, arızi kazançlardaki 200 bin lira istisna tutarı 280 bin liraya, tevkifata ve istisnaya konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarına ilişkin beyanname verme sınırı 18 bin liraya çıktı. Binek otomobillere ilişkin gider olarak indirim konusu yapılabilecek tutarlar da arttı. Binek otomobiller için gider olarak dikkate alınabilecek aylık kira bedelini 26 bin liradan 37 bin liraya, amortisman yoluyla gider yazılabilecek iktisap bedeli sınırını da 1 milyon 500 bin liradan 2 milyon 100 bin liraya yükseltildi. İSTİSNA VE İNDİRİM TUTARLARI YENİDEN DEĞERLEME ORANINDA ARTIRILDI

Gelir vergisinde kazanç unsurları itibarıyla düzenlenmiş çok sayıda mükellefin faydalandığı istisna ve indirim tutarları da yeniden değerleme oranında artırıldı. Kira gelirlerindeki 33 bin lira olan istisna tutarı 47 bin liraya, değer artış kazançlarındaki 87 bin lira istisna tutarı 120 bin liraya, arızi kazançlardaki 200 bin lira istisna tutarı 280 bin liraya, tevkifata ve istisnaya konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarına ilişkin beyanname verme sınırı 18 bin liraya çıktı. Binek otomobillere ilişkin gider olarak indirim konusu yapılabilecek tutarlar da arttı. Binek otomobiller için gider olarak dikkate alınabilecek aylık kira bedelini 26 bin liradan 37 bin liraya, amortisman yoluyla gider yazılabilecek iktisap bedeli sınırını da 1 milyon 500 bin liradan 2 milyon 100 bin liraya yükseltildi.