Yeni yıldan itibaren geçerli olmak üzere, bazı vergi ve harçlar yeniden değerleme oranında artırılırken gelir vergisi tarifesi başta olmak üzere, tarifeler ve mükelleflerin yararlanacağı istisna tutarları da belli oldu.
Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği, Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği, Harçlar Kanunu Genel Tebliği ve Gelir Vergisi Genel Tebliği, Resmi Gazete'nin bugünkü mükerrer sayısında yayımlandı.
Yeni yılda uygulanacak gelir vergisi tarifesi ile vergi ve harç tutarları açıklandı. (Takvim.com.tr foto arşiv)
Buna göre, Hazine ve Maliye Bakanlığınca 2025 yılında uygulanacak vergi, harç ve diğer maktu tutarlar açıklandı. 2024 yılı için yeniden değerleme oranı yüzde 43,93 olarak gerçekleşmiş ve Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile kasım ayında ilan edilmişti. Yeniden değerleme oranı ile bazı vergi ve harçlar güncellenirken gelir vergisi tarifesi başta olmak üzere, tarifeler ve mükelleflerin yararlanacağı istisna tutarları da güncellendi.
Motorlu Taşıtlar Vergisi yüzde 43,93 oranında arttırıldı. 2024 yılında 2 bin 343 lira motorlu taşıtlar vergisi olan bir aracın 2025 yılı vergisi 3 bin 372 lira, 5 bin 265 lira motorlu taşıtlar vergisi olan bir aracın 2025 yılı vergisi 7 bin 577 lira oldu.
Farklı motor hacimlerine göre 2025 yılı MTV tutarları şu şekilde:
0-1300 CC MOTOR HACMİNE SAHİP ARAÇLAR
Taşıt değeri 180 bin 600 liraya kadar:
1-3 yaş: 4 bin 835 lira
4-6 yaş: 3 bin 372 lira
MTV hesaplaması Resmi Gazete'de (Ekran görüntüsü)
Taşıt değeri 180 bin 600-316 bin 400 lira arası araçlar:
1-3 yaş: 5 bin 313 lira
4-6 yaş: 3 bin 707 lira
Taşıt değeri 316 bin 400 lira ve üzeri:
1-3 yaş: 5 bin 803 lira
4-6 yaş: 4 bin 42 lira
Trafik (Takvim.com.tr)
1301-1600 CC MOTOR HACMİNE SAHİP ARAÇLAR
Taşıt değeri 180 bin 600 liraya kadar:
1-3 yaş: 8 bin 421 lira
4-6 yaş: 6 bin 314 lira
MTV hesaplaması Resmi Gazete'de (Ekran görüntüsü)
Taşıt değeri 180 bin 600-316 bin 400 lira arası:
1-3 yaş: 9 bin 267 lira
4-6 yaş: 7 bin 10 lira
Taşıt değeri 316 bin 400 lira ve üzeri:
1-3 yaş: 10 bin 112 lira
4-6 yaş: 7 bin 577 lira
1601-1800 CC MOTOR HACMİNE SAHİP ARAÇLAR
Taşıt değeri 452 bin 800 lirayı aşmayanlar:
1-3 yaş: 16 bin 330 lira
MTV hesaplaması Resmi Gazete'de (Ekran görüntüsü)
ELEKTRİKLİ ARAÇLAR MTV 2025 ÜCRETLERİ
2024 model - 241 kW ve üstü
Taşıt değeri 2 milyon 151 bine kadar - 52.869 TL
Taşıt değeri 2 milyon 151 bin ve üstü - 57.674 TL
2024 model - 211 kW-241 kW
Taşıt değeri 1 milyon 811 bin 800 TL'ye kadar- 32.299 TL
Taşıt değeri 1 milyon 811 bin 800 TL ve üstü - 35.299 TL