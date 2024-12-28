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Asgari ücrette yeni dönem! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu kararına ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :28 Aralık 2024
Asgari ücrette yeni dönem! Karar Resmi Gazete’de yayımlandı

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    Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararına ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararda, 4857 sayılı iş Kanunu'nun 39'uncu maddesi ile Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 522'nci maddesi gereğince, iş sözleşmesiyle çalışan ve bu kanunun kapsamında olan veya olmayan her türlü işçinin asgari ücretini tespit etmekle görevli Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 10 Aralık'ta başladığı çalışmalarını 24 Aralık'a kadar sürdürdüğü belirtildi.

    Yapılan dört toplantı sonucunda milli seviyede tek asgari ücret tespitine, işçinin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretinin 1 Ocak - 31 Aralık 2025 arasında 866 lira 85 kuruş olarak tespit edilmesine, asgari ücret desteğinin 2025 yılı Ocak ila Aralık döneminde 1000 lira olarak sürdürülmesi için desteğin kapsamı ile usul ve esaslarının yeniden belirlenmesinin önerilmesine, kararın 1 Ocak 2025'te yürürlüğe girmek üzere Resmi Gazete'de yayımlanmasına, işçi temsilcilerinin toplantıya katılmamalarına karşılık katılanların oy birliği ile karar verildiği bildirildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bakanlıkta düzenlediği toplantıda, asgari ücretin 2025 yılı için net 22 bin 104 lira olarak belirlendiğini açıklamıştı.

    ASGARİ ÜCRET HESABI
    Brüt ücret:     26 bin 5 lira 50 kuruş
    SGK primi: 3 bin 640 lira 77 kuruş
    İşsizlik sigortası primi: 260 lira 6 kuruş
    Net ücret: 22 bin 104 lira 67 kuruş

    İŞVERENE MALİYET
    Brüt ücret:     26 bin 5 lira 50 kuruş
    SGK işveren primi: 4 bin 30 lira 85 kuruş
    İşveren işsizlik sigorta primi: 520 lira 11 kuruş
    İşverene maliyet: 30 bin 556 lira 46 kuruş oldu.

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