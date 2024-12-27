TCMB açıkladı: 22 ay sonra ilk faiz indirimi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın son Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında, faizde 22 ay sonra ilk indirime imza attı. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında toplanan PPK, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 50'den 47.5'e indirdi. Böylece Merkez Bankası Şubat 2023'ten bu yana ilk kez faiz indirimi gerçekleştirmiş oldu. Mart ayındaki 5 puanlık faiz artışından bu yana faiz sabit tutuluyordu.

KORİDOR DARALTILDI

Merkez Bankası ayrıca, faiz koridorunu da daraltma kararı aldı. Gecelik borç alma faizi yüzde 46, borç verme faizi yüzde 49 olarak yeniden belirlendi. Faiz koridorunun politika faiz oranına kıyasla -/+ 150 baz puanlık bir marj ile belirlenmesine karar verildi.

Karar öncesi faiz koridoru +/-300 baz puan olmak üzere yüzde 47-yüzde 53 olarak uygulanıyordu. PPK sonrası yapılan açıklamada, Kasım ayında yataya yakın seyir izleyen enflasyon ana eğiliminin Aralık'ta düşüşe işaret ettiği vurgulandı.

Para politikasındaki kararlı duruşun yurt içi talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile aylık enflasyonun ana eğilimini düşürdüğü ve dezenflasyon sürecini güçlendirdiği kaydedilerek, şöyle denildi: "Maliye politikasının artan eşgüdümü de bu sürece önemli katkı sağlayacaktır. Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir. Kurul, kararlarını enflasyon görünümü odaklı, ihtiyatlı ve toplantı bazlı bir yaklaşımla alacaktır."

22 ay sonra ilk faiz indirimi (Takvim Gazetesi)

İŞ DÜNYASI MEMNUN

- ŞEKİB AVDAGİÇ/İTO BAŞKANI: Faiz indirim kararı ekonomide öngörülebilirliği güçlendiren, 2025'e girerken faiz planlamalarının düşüş yönünde yapılabilmesine yönelik beklentileri karşılayan bir hamle oldu.

- MUSTAFA GÜLTEPE/TİM BAŞKANI: İhracatçılar olarak Mart ayından bu yana yüzde 50'de tutulan politika faizinde indirim zamanının artık geldiğini düşünüyorduk. 2025'e girmeden faizin 250 baz puan indirilmesini memnuniyetle karşıladık.