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TCMB yılın son faiz kararını açıkladı: 22 ay sonra bir ilk

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2024'ün son faiz kararını açıkladı. TCMB yaklaşık iki yıl aradan sonra politika faizini ilk kez indirerek 250 baz puan düşürdü ve yüzde 47,50'ye çekti. Yapılan açıklamada, "Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 50’den yüzde 47,5’e indirilmesine karar vermiştir." denildi. TCMB, bu kararla 22 ay sonra faizde indirime gitmiş oldu.

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Giriş Tarihi :26 Aralık 2024 , 07:57 Güncelleme Tarihi :26 Aralık 2024 , 14:35
TCMB yılın son faiz kararını açıkladı: 22 ay sonra bir ilk

İÇİNDEKİLER

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    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2024'ün son faiz kararını açıkladı.

    TCMB yılın son faiz kararını açıkladı: 22 ay sonra bir ilk

    FAİZ 250 BAZ PUAN DÜŞÜRÜLDÜ

    TCMB'den yapılan açıklamada, "Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 50'den yüzde 47,5'e indirilmesine karar vermiştir." denildi.

    22 ay sonra bir ilk (Ekran görüntüsü/A Haber)22 ay sonra bir ilk (Ekran görüntüsü/A Haber)

    22 AY SONRA BİR İLK

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası son olarak 23 Şubat 2023'te faizde indirime gitmişti. O tarihte politika faizi yüzde 9'dan 8.5'e indirilmişti. TCMB, 22 ay sonra faizde indirime gitmiş oldu.

    İşte TCMB'den yapılan açıklamanın tam metni:

    Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 50'den yüzde 47,5'e indirilmesine karar vermiştir. Kurul ayrıca, operasyonel çerçevede değişikliğe giderek, Merkez Bankası gecelik vadede borçlanma ve borç verme oranlarının bir hafta vadeli repo ihale faiz oranına kıyasla -/+ 150 baz puanlık bir marj ile belirlenmesine karar vermiştir.

    Enflasyonun ana eğilimi kasım ayında yataya yakın seyretmiştir. Öncü veriler aralık ayında ana eğilimde düşüşe işaret etmektedir. Son çeyreğe ilişkin göstergeler yurt içi talebin yavaşlamayı sürdürerek enflasyondaki düşüşü destekleyici seviyelerde bulunduğunu göstermektedir. Temel mal enflasyonu düşük seyretmeye devam ederken, hizmet enflasyonundaki iyileşme belirginleşmektedir. İşlenmemiş gıda enflasyonu önceki iki aydaki yüksek seyrin ardından aralık ayında ılımlı görünmektedir. Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları iyileşme eğilimi sergilemekle birlikte, dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam etmektedir.

    Türk lirası (AA)Türk lirası (AA)

    Para politikasındaki kararlı duruş; yurt içi talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile aylık enflasyonun ana eğilimini düşürmekte ve dezenflasyon sürecini güçlendirmektedir. Maliye politikasının artan eşgüdümü de bu sürece önemli katkı sağlayacaktır. Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir. Bu doğrultuda, politika faizinin seviyesi, enflasyon gerçekleşmeleri ve beklentileri göz önünde bulundurularak öngörülen dezenflasyon sürecinin gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirlenecektir. Kurul, kararlarını enflasyon görünümü odaklı, ihtiyatlı ve toplantı bazlı bir yaklaşımla alacaktır. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası araçları etkili şekilde kullanılacaktır.

    Türk lirası (AA)Türk lirası (AA)

    Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması durumunda parasal aktarım mekanizması ilave makroihtiyati adımlarla desteklenecektir. Likidite koşulları muhtemel gelişmeler göz önünde bulundurularak yakından izlenmektedir. Sterilizasyon araçları etkili şekilde kullanılmaya devam edilecektir.

    Kurul, politika kararlarını parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de dikkate alarak, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir.

    TCMB yılın son faiz kararını açıkladı!


    Enflasyon ve enflasyonun ana eğilimine ilişkin göstergeler yakından takip edilecek ve Kurul, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanacaktır.

    Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacaktır.

    Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti beş iş günü içinde yayımlanacaktır.


    DOLAR VE ALTINDA SON DURUM

    TCMB'nin faiz kararı sonrası dolar/TL 35,24, Euro/TL 36,65 gram altın ise 2979 TL seviyesinde işlem görüyor.

    Merkez Bankası (AA)Merkez Bankası (AA)

    BEKLENTİLER NE YÖNDEYDİ
    Ekonomistler yılın son toplantısında faiz indirimi beklentisinin güçlendiğini ifade ederken, 14 ekonomist ile yapılan ankete göre, 10 ekonomist 150 baz puanlık indirim öngörüyordu. 4 ekonomist ise faizin sabit kalacağı görüşünde.

    Yurt dışında ise Morgan Stanley, toplantı için 200 baz puanlık indirim beklentisini paylaştı. Goldman Sachs'tan yayımlanan notta ise "indirim için henüz erken, Ocak ayında bir faiz indirimi daha muhtemel." denildi. Merkez Bankası en son mart ayında faizi yüzde 50 seviyesine çıkartmıştı. Ekonomistlerin 2025 yıl sonu politika faizi beklentilerinin ortalaması ise yüzde 29,50.

    2024 YILI FAİZ KARARLARI
    Merkez Bankası'nın 2024 yılı boyunca aldığı faiz kararları, piyasalarda enflasyon ve ekonomik büyüme beklentileri doğrultusunda büyük bir öneme sahip oldu.

    Merkez Bankası (AA)Merkez Bankası (AA)

    2024 yılında yapılan PPK toplantılarında faiz oranları şu şekilde belirlendi:

    Ocak ayı: %45
    Şubat ayı: %45
    Mart ayı: %50
    Nisan ayı: %50
    Mayıs ayı: %50
    Haziran ayı: %50
    Temmuz ayı: %50
    Ağustos ayı: %50
    Eylül ayı: %50
    Ekim ayı: %50
    Kasım ayı: %50

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