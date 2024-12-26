DOLAR VE ALTINDA SON DURUM TCMB'nin faiz kararı sonrası dolar/TL 35,24, Euro/TL 36,65 gram altın ise 2979 TL seviyesinde işlem görüyor.

Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacaktır.

Enflasyon ve enflasyonun ana eğilimine ilişkin göstergeler yakından takip edilecek ve Kurul, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanacaktır.

Kurul, politika kararlarını parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de dikkate alarak, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir.

Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması durumunda parasal aktarım mekanizması ilave makroihtiyati adımlarla desteklenecektir. Likidite koşulları muhtemel gelişmeler göz önünde bulundurularak yakından izlenmektedir. Sterilizasyon araçları etkili şekilde kullanılmaya devam edilecektir.

Merkez Bankası (AA)

BEKLENTİLER NE YÖNDEYDİ

Ekonomistler yılın son toplantısında faiz indirimi beklentisinin güçlendiğini ifade ederken, 14 ekonomist ile yapılan ankete göre, 10 ekonomist 150 baz puanlık indirim öngörüyordu. 4 ekonomist ise faizin sabit kalacağı görüşünde.

Yurt dışında ise Morgan Stanley, toplantı için 200 baz puanlık indirim beklentisini paylaştı. Goldman Sachs'tan yayımlanan notta ise "indirim için henüz erken, Ocak ayında bir faiz indirimi daha muhtemel." denildi. Merkez Bankası en son mart ayında faizi yüzde 50 seviyesine çıkartmıştı. Ekonomistlerin 2025 yıl sonu politika faizi beklentilerinin ortalaması ise yüzde 29,50.

2024 YILI FAİZ KARARLARI

Merkez Bankası'nın 2024 yılı boyunca aldığı faiz kararları, piyasalarda enflasyon ve ekonomik büyüme beklentileri doğrultusunda büyük bir öneme sahip oldu.