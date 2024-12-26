"İstanbul Havalimanı birinciliği kaptırmayacak" | 17 Nisan'da tarihi adım: Bakan Uraloğlu projeyi anlattı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sütlüce Yerleşkesinde düzenlenen Mega Ulaştırma Projeleri ile İstanbul'da Sürdürülebilir Ulaşım Çözümleri Paneli'ne katıldı.

Programda Uraloğlu'nun yanı sıra İstanbul Valisi Davut Gül, Ulaştırma Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı ve çok sayıda akademisyen ile öğrenci yer aldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, "Marmara, Avrasya Tüneli, İstanbul Havalimanı, Çamlıca Kulesi, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu, İstanbul-İzmir Otoyolu ve İstanbul-Ankara Yüksek Hızlı Tren hattı gibi mega projeler hayata geçirerek İstanbul'un modern ve etkili bir ulaşım alt yapısıyla hayallerin ötesinde bambaşka bir noktaya taşımaya gayret ettik ve taşıdık. İstanbulluların yaşam kalitesini yükselttik" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sütlüce Yerleşkesi'nde düzenlenen Mega Ulaştırma Projeleri ile İstanbul'da Sürdürülebilir Ulaşım Çözümleri Paneli'nde konuşma yaptı. (AA)

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sütlüce Yerleşkesi'nde düzenlenen Mega Ulaştırma Projeleri ile İstanbul'da Sürdürülebilir Ulaşım Çözümleri Paneli'nde konuşma yaptı. (Takvim.com.tr foto arşiv)

"SON 22 YILDA 1 TRİLYON 206 MİLYAR LİRANIN ÜZERİNDE YATIRIM GERÇEKLEŞTİRDİK"

İstanbul'da yapılan ulaşım yatırımlarında örnekler veren Bakan Uraloğlu, "Son 22 yılda İstanbul'un ulaşım ve iletişim altyapısına tam tamına 1 trilyon 206 milyar liranın üzerinde yatırım gerçekleştirdik. Sadece bakanlık olarak yaptığımız budur.

Bölünmüş yol uzunluğu 350 km'den 795 km'ye çıkardık. Burada Kuzey Marmara'nın 8 şeritli olduğunu da özellikle söylemek isterim. 3 bin 410 metre uzunluğunda 68 köprüsü vardı. Biz köprü sayısının 953'e, toplam köprü uzunluğunu da 115 bin 332 metreye yükselttik" dedi.

"MARMARAY'A ALTERNATİF İKİNCİ BİR DEMİRYOLU HATTINA DAHA KAVUŞACAĞIZ"

Halkalı-Kapıkule hızlı tren projesinin yapım çalışmalarını da sürdürdüklerini belirten Bakan Uraloğlu, "Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinde hayata geçireceğimiz demiryolu bağlantısı ile İstanbul Boğazı üzerinde Marmaray'a alternatif ikinci bir demiryolu hattına daha kavuşacağız." ifadelerini kullandı.