Son dakika asgari ücret 4. toplantı başladı! Sürpriz açıklama bu akşam mı? 2025 asgari ücret açıklandı mı?

Asgari ücret mesaisinde sona yaklaşılıyor. Bugün toplanacak olan komisyon, dördüncü kez bir araya gelerek zam oranını netleştirmek için müzakerelere devam edecek. Peki, asgari ücret zammı bugün açıklanır mı?
Asgari ücret mesaisinde sona yaklaşılıyor. Bugün toplanacak olan komisyon, dördüncü kez bir araya gelerek zam oranını netleştirmek için müzakerelere devam edecek. Peki, asgari ücret zammı bugün açıklanır mı?
ASGARİ ÜCRET MESAİSİNDE KRİTİK 4. TOPLANTI
Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği asgari ücret tespit komisyonunun 4. toplantısı birazdan başlıyor. Gözler, toplantıdan çıkacak zam oranı kararına çevrildi.
Asgari ücret belirleme çalışmaları kapsamında yapılan önceki toplantılarda taraflar, çalışanların yaşam koşulları ve işverenlerin ekonomik durumu üzerine yoğun tartışmalar gerçekleştirdi. Bugünkü toplantıda ise nihai kararın alınması bekleniyor.
Toplantının ardından açıklanacak olan yeni asgari ücret oranı, 2025 yılı boyunca milyonlarca çalışanın maaşını etkileyecek. Gelişmeleri anbean aktarmaya devam edeceğiz.