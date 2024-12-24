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Son dakika asgari ücret 4. toplantı başladı! Sürpriz açıklama bu akşam mı? 2025 asgari ücret açıklandı mı?

Milyonlarca çalışanın gözü asgari ücret tespit komisyonunun bugün yapılacak olan 4. toplantısında. Kritik görüşmede zam oranına dair nihai kararın alınması bekleniyor. Toplantıdan çıkacak sonuç, çalışanların ve işverenlerin geleceğini doğrudan etkileyecek.

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Giriş Tarihi :24 Aralık 2024 , 19:10 Güncelleme Tarihi :24 Aralık 2024 , 19:27
Son dakika asgari ücret 4. toplantı başladı! Sürpriz açıklama bu akşam mı? 2025 asgari ücret açıklandı mı?

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    Asgari ücret mesaisinde sona yaklaşılıyor. Bugün toplanacak olan komisyon, dördüncü kez bir araya gelerek zam oranını netleştirmek için müzakerelere devam edecek. Peki, asgari ücret zammı bugün açıklanır mı?

    Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

    ASGARİ ÜCRET MESAİSİNDE KRİTİK 4. TOPLANTI

    Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği asgari ücret tespit komisyonunun 4. toplantısı birazdan başlıyor. Gözler, toplantıdan çıkacak zam oranı kararına çevrildi.

    Asgari ücret belirleme çalışmaları kapsamında yapılan önceki toplantılarda taraflar, çalışanların yaşam koşulları ve işverenlerin ekonomik durumu üzerine yoğun tartışmalar gerçekleştirdi. Bugünkü toplantıda ise nihai kararın alınması bekleniyor.

    Toplantının ardından açıklanacak olan yeni asgari ücret oranı, 2025 yılı boyunca milyonlarca çalışanın maaşını etkileyecek. Gelişmeleri anbean aktarmaya devam edeceğiz.

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    2025 Asgari Ücret Komisyonu toplanıyor | Asgari ücrete refah payı eklenecek mi?