SON DAKİKA AÇIKLANDI! 2025 asgari ücret 22.104 TL | %30 zam + refah payı ile emekli, memur, işçi yeni maaş tablosu!

2025 yılı yeni asgari ücret 22 bin 104 lira oldu.

Toplantının başında açıklamalarda bulunan Bakan Işıkhan, asgari ücretin hakkaniyetle belirlenmesinin toplumsal istikrar ve refah açısından önemine dikkat çekti. Bakan, "Sabit gelirli vatandaşlarımızın alım gücünü artırmayı ve toplumsal refahı kalıcı hale getirmeyi hedefliyoruz" diyerek, fahiş fiyat artışlarına karşı mücadele kararlılığını vurguladı.

REFAH PAYI NEDİR?

Refah payı, enflasyon oranının yanı sıra ekonomik büyümeden kaynaklanan gelir artışının çalışanlara yansıtılmasını sağlayan bir düzenlemedir. Bu uygulama, çalışanların yaşam standartlarının korunması ve iyileştirilmesi amacıyla yapılır. Temelde şu iki unsura dayanır:

Enflasyon farkı: Çalışanların maaşlarının enflasyon karşısında erimemesi için yapılan düzenleme.

Büyüme katkısı: Ülke ekonomisindeki büyüme oranlarına paralel olarak çalışanlara pay verilmesi.