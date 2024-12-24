Gün içinde en düşük 9.562,36 puanı, en yüksek 9.690,44 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,48 artışla 9.672,75 puandan tamamladı. Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,67, hizmetler endeksi yüzde 0,08, sanayi endeksi yüzde 0,39 ve teknoloji endeksi yüzde 0,30 değer kazandı.

Piyasalarda gün sonu. (Takvim.com.tr foto arşiv)

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 46,24 puan ve yüzde 0,44 kazançla 10.549,33 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 56'sı prim yaptı, 39'u geriledi. Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Yapı ve Kredi Bankası, Ereğli Demir Çelik ile ASELSAN en çok işlem gören hisse senetleri oldu.