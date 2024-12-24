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24 Aralık piyasalarda gün sonu! BIST100 endeksi düştü mü? En çok işlem gören hisse hangisi?

24 Aralık'ta en düşük 9.562,36 puanı, en yüksek 9.690,44 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,48 artışla 9.672,75 puandan tamamladı. Peki en çok işlem gören hisseler ne oldu? İşte altın, döviz ve BIST 100 endeksinde son durum...

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Giriş Tarihi :24 Aralık 2024 , 18:44 Güncelleme Tarihi :24 Aralık 2024 , 18:44
24 Aralık piyasalarda gün sonu! BIST100 endeksi düştü mü? En çok işlem gören hisse hangisi?

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    24 Aralık'ta BIST 100 endeksi, güne 9,30 puan ve yüzde 0,10 artışla 9.635,86 puandan başladı.

    Piyasalarda gün sonu. (Takvim.com.tr foto arşiv)Piyasalarda gün sonu. (Takvim.com.tr foto arşiv)

    Gün içinde en düşük 9.562,36 puanı, en yüksek 9.690,44 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,48 artışla 9.672,75 puandan tamamladı. Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,67, hizmetler endeksi yüzde 0,08, sanayi endeksi yüzde 0,39 ve teknoloji endeksi yüzde 0,30 değer kazandı.

    Piyasalarda gün sonu. (Takvim.com.tr foto arşiv)Piyasalarda gün sonu. (Takvim.com.tr foto arşiv)

    BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 46,24 puan ve yüzde 0,44 kazançla 10.549,33 puandan kapandı.

    BIST 100 endeksine dahil hisselerin 56'sı prim yaptı, 39'u geriledi. Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Yapı ve Kredi Bankası, Ereğli Demir Çelik ile ASELSAN en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

    Piyasalarda gün sonu. (Takvim.com.tr foto arşiv)Piyasalarda gün sonu. (Takvim.com.tr foto arşiv)

    ALTININ ONS FİYATI 2 BİN 612 DOLAR
    Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 2 bin 612 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalarak 2 milyon 997 bin lira oldu.

    Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 39,52, bileşik getirisi de yüzde 43,42 seviyesinde gerçekleşti.

    Piyasalarda gün sonu. (Takvim.com.tr foto arşiv)Piyasalarda gün sonu. (Takvim.com.tr foto arşiv)

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 35,1567 lira, satışta 35,2976 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 35,0819 lira, satışta 35,2225 lira olarak belirlemişti.

    Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0400, sterlin/dolar paritesi 1,2550 ve dolar/yen paritesi 157,30 düzeyinde seyrediyor.

    Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 1 artışla 73,3 dolardan işlem görüyor.

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