ABD’de Fed’e stres testi davası: Dev bankalar harekete geçti

ABD'deki bankacılık ve iş dünyası temsilcileri, yıllık stres testleriyle ilgili olarak ABD Merkez Bankası'nı (Fed) dava etti. Davacılar arasında Banka Politika Enstitüsü, Ohio Ticaret Odası, Ohio Bankacılar Birliği, Amerikan Bankacılar Birliği ve ABD Ticaret Odası yer alıyor. Ohio Bölge Mahkemesi'ne sunulan davada, davacıların stres testlerine veya sermaye gerekliliklerine karşı çıkmadığı, aksine bu uygulamaların Amerikan finans sisteminin güvenliği ve istikrarı açısından kritik öneme sahip olduğu vurgulandı.

ABD'de bankacılık ve iş dünyası temsilcileri, yıllık stres testleriyle ilgili olarak Fed'i dava etti (Fotoğraf: AA)

FED'E STREST DAVASI

Dilekçede, bu kritik konuda, federal düzenlemelerin, Kongre'nin öngördüğü adil, şeffaf ve mantık kurallarına uygun şekilde hazırlanması gerektiği savunularak, mevcut stres testi sürecinin bu gereklilikleri karşılamakta yetersiz kaldığı kaydedildi.

Fed, dün yaptığı açıklamada, gelişen yasal ve idari çerçeve nedeniyle banka stres testlerinin şeffaflığını artırmak ve ortaya çıkan sermaye gerekliliklerindeki dalgalanmayı azaltmak amacıyla önemli değişiklikler yapmayı planladığını belirtti. Bu değişikliklerle ilgili olarak kamuoyu görüşü alacağını duyurdu.

Fed, her yıl uyguladığı stres testiyle büyük bankaların kayıplarını, gelirlerini ve sermaye seviyelerini, değişen varsayımsal resesyon senaryoları altında tahmin ederek, bankaların dayanıklılığını değerlendirmektedir.