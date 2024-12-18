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2025 apartman görevlisi, kapıcı maaşları ne kadar oldu? Asgari ücret sonrası apartman görevlisi MAAŞ TABLOSU

2025 yılı için apartman görevlilerinin maaşlarına ilişkin meraklı bekleyiş devam ediyor. Yıl sonuna yaklaşırken birçok meslek grubunun maaşlarına zam oranları ve güncellemeler netleşmeye başladı. Ancak apartman görevlilerinin maaşlarıyla ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

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Giriş Tarihi :18 Aralık 2024 , 22:43 Güncelleme Tarihi :24 Aralık 2024 , 20:11
2025 apartman görevlisi, kapıcı maaşları ne kadar oldu? Asgari ücret sonrası apartman görevlisi MAAŞ TABLOSU

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    Apartman görevlileri, site ve bina sakinlerine sundukları hizmetlerle yaşam kalitesini artıran önemli bir meslek grubudur. Ancak maaşları, genellikle asgari ücretle ilişkilendirilir ve zam oranları bu doğrultuda şekillenir. Bu nedenle 2025 yılı asgari ücret artışı, apartman görevlisi maaşlarının da belirlenmesinde kritik bir rol oynayacak.

    2025 APARTMAN GÖREVLİSİ, KAPICI MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

    2025 yılı asgari ücret görüşmeleri Aralık ayında tamamlanacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın öncülüğünde yürütülen toplantılarda işçi, işveren ve hükümet temsilcileri bir araya gelecek.

    Buradan çıkacak karar, yalnızca apartman görevlilerini değil, pek çok çalışanın maaşını doğrudan etkileyecek.

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