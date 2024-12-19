2025 yılı asgari ücretini belirlemek üzere yapılan görüşmelerin üçüncü toplantısı, 19 Aralık Perşembe günü saat 11.30'da gerçekleşecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde yapılacak toplantıya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan başkanlık edecek. İşveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise TÜRK-İŞ temsil edecek.
(Takvim Foto Arşiv)
Dördüncü Toplantı Olacak mı?
Bakan Vedat Işıkhan, üçüncü toplantının ardından sürecin durumuna göre dördüncü bir toplantı yapılıp yapılmayacağına karar verileceğini belirtti. Ancak toplantıda işçi ve işveren taraflarından nihai tekliflerin alınmasının beklendiğini ifade etti. Bu kapsamda yeni asgari ücretin 23-27 Aralık tarihleri arasında açıklanması planlanıyor.
(Takvim Foto Arşiv)
Asgari Ücrette Kritik Kulis Bilgisi: 23-25 Bin TL Arasında mı Olacak?
2025 yılı asgari ücret zammı için gözler 19 Aralık'ta yapılacak üçüncü toplantıya çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan başkanlığında gerçekleşecek toplantıda işçi ve işveren temsilcilerinin teklifleri masaya yatırılacak. Ancak kulislerde konuşulan rakamlar asgari ücret beklentisini yeni bir boyuta taşıdı.