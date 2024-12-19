İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

2025 yılı asgari ücretini belirlemek üzere yapılan görüşmelerin üçüncü toplantısı, 19 Aralık Perşembe günü saat 11.30'da gerçekleşecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde yapılacak toplantıya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan başkanlık edecek. İşveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise TÜRK-İŞ temsil edecek.

(Takvim Foto Arşiv) Dördüncü Toplantı Olacak mı?

Bakan Vedat Işıkhan, üçüncü toplantının ardından sürecin durumuna göre dördüncü bir toplantı yapılıp yapılmayacağına karar verileceğini belirtti. Ancak toplantıda işçi ve işveren taraflarından nihai tekliflerin alınmasının beklendiğini ifade etti. Bu kapsamda yeni asgari ücretin 23-27 Aralık tarihleri arasında açıklanması planlanıyor.