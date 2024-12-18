Çaydan deterjana, temel gıdadan temizliğe: Tarım Kredi 17-23 Aralık indirim listesi

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde bu hafta binlerce ürün raflarda indirimli fiyatlarıyla yerini aldı. 17-23 Aralık aktüel kataloğunda temel gıdadan temizlik malzemelerine kadar pek çok ürün, bütçe dostu fiyatlarla müşterilere sunuluyor.