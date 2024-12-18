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Çaydan deterjana, temel gıdadan temizliğe: Tarım Kredi 17-23 Aralık indirim listesi

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nin 17-23 Aralık tarihleri arasındaki aktüel kataloğu açıklandı. Temel gıda ürünlerinden temizlik malzemelerine kadar birçok kategoride dikkat çeken indirimler, alışveriş tutkunlarının ilgisini çekiyor. Çay, pirinç, sucuk, yüzey temizleme havlusu, deterjan gibi ürünlerde cazip fiyatlar öne çıkıyor. İşte haftanın kataloğu ve detaylı fiyat listesi...

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Giriş Tarihi :18 Aralık 2024 , 16:50 Güncelleme Tarihi :18 Aralık 2024 , 16:50
Çaydan deterjana, temel gıdadan temizliğe: Tarım Kredi 17-23 Aralık indirim listesi

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde bu hafta binlerce ürün raflarda indirimli fiyatlarıyla yerini aldı. 17-23 Aralık aktüel kataloğunda temel gıdadan temizlik malzemelerine kadar pek çok ürün, bütçe dostu fiyatlarla müşterilere sunuluyor.

Çaydan deterjana, temel gıdadan temizliğe: Tarım Kredi 17-23 Aralık indirim listesi

Tarsüt Tam Yağlı Kaşar Peyniri

Miktar: 700 g
Fiyat: 169,00 TL

Çaydan deterjana, temel gıdadan temizliğe: Tarım Kredi 17-23 Aralık indirim listesi

Tarım Kredi Yarım Yağlı Tost Peyniri (1000 g): 185,00 TL

Tarım Kredi Anadolu Yeşil Mercimek (1 kg): 49,90 TL

Tarım Kredi Karadeniz Çay (1 kg): 142,90 TL

Çaydan deterjana, temel gıdadan temizliğe: Tarım Kredi 17-23 Aralık indirim listesi

Asperox Sarı Güç Ultra Yağ Çözücü (1000 ml): 69,90 TL

Peros Matik Toz Deterjan (10 kg): 249,90 TL

Peros Sıvı Deterjan Renk Uzmanı (3 L): 129,90 TL

Çaydan deterjana, temel gıdadan temizliğe: Tarım Kredi 17-23 Aralık indirim listesi

Eti Hoşbes Çeşitleri (142 g): 29,95 TL

Tarım Kredi Osmanlı Pirinç (5 kg): 220,00 TL

Elit Bulaşık Deterjanı (4 L): 91,90 TL

Çaydan deterjana, temel gıdadan temizliğe: Tarım Kredi 17-23 Aralık indirim listesi

Solo Tuvalet Kağıdı

Miktar: Bambu 40'lı
Fiyat: 209,90 TL

Çaydan deterjana, temel gıdadan temizliğe: Tarım Kredi 17-23 Aralık indirim listesi

Tarım Kredi Tam Yağlı Doğal Yoğurt

Miktar: 1500 g
Fiyat: 49,90 TL