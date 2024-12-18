Çaydan deterjana, temel gıdadan temizliğe: Tarım Kredi 17-23 Aralık indirim listesi

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde bu hafta binlerce ürün raflarda indirimli fiyatlarıyla yerini aldı. 17-23 Aralık aktüel kataloğunda temel gıdadan temizlik malzemelerine kadar pek çok ürün, bütçe dostu fiyatlarla müşterilere sunuluyor.
Tarsüt Tam Yağlı Kaşar Peyniri
Miktar: 700 g
Fiyat: 169,00 TL
Tarım Kredi Yarım Yağlı Tost Peyniri (1000 g): 185,00 TL
Tarım Kredi Anadolu Yeşil Mercimek (1 kg): 49,90 TL
Tarım Kredi Karadeniz Çay (1 kg): 142,90 TL
Asperox Sarı Güç Ultra Yağ Çözücü (1000 ml): 69,90 TL
Peros Matik Toz Deterjan (10 kg): 249,90 TL
Peros Sıvı Deterjan Renk Uzmanı (3 L): 129,90 TL
Eti Hoşbes Çeşitleri (142 g): 29,95 TL
Tarım Kredi Osmanlı Pirinç (5 kg): 220,00 TL
Elit Bulaşık Deterjanı (4 L): 91,90 TL