Asgari ücret zamlı ilk maaşlar ne zaman ödenecek 2025? Asgari ücret 2025 yılı zam oranı günlük, aylık kaç TL? Net ve brüt rakamlar...

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2025 yılı itibarıyla zamlı asgari ücretin ilk ödemesinin hesaplara ne zaman yatacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, yeni dönemde Ocak ayı itibarıyla zamlı maaşlar hesaplara ne zaman aktarılacak? İşte 2025 ilk maaş ödeme tarihi ve asgari ücret zammına ilişkin detaylar...

(Takvim Foto Arşiv) 2025 | Asgari ücret zamlı ilk maaşlar ne zaman ödenecek? 2025 asgari ücret zammı için geri sayım başladı. Mevcut 17 bin 2 lira olan asgari ücret, Aralık ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından yapılacak toplantıların ardından uzlaşılması durumunda zamlanacak ve yeni asgari ücret netlik kazanacak. Rakamların belirlenmesinin ardından asgari ücret zamlı ilk maaşların ne zaman ödeneceği bilgisi de kamuoyu ile paylaşılacak.