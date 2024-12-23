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Asgari ücrette karar haftası! Taraflar ne zaman bir araya gelecek?

Yeni asgari ücret çalışmalarında sona gelindi. Komisyonun yarın veya çarşamba günü yapacağı toplantıda yeni ücreti belirlemesi bekleniyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :23 Aralık 2024
Asgari ücrette karar haftası! Taraflar ne zaman bir araya gelecek?

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    Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik süreç devam ediyor. İlk toplantısını 10 Aralık'ta, ikinci toplantısını 16 Aralık'ta, üçüncü toplantısını ise 19 Aralık'ta yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, dördüncü toplantısını bu hafta gerçekleştirecek.

    Salı veya çarşamba günü yapılacak son toplantıda, komisyonun yeni asgari ücret rakamını belirlemesi bekleniyor. TÜRK-İŞ'in mevcutta net 17 bin 2 lira olarak uygulanan asgari ücrete, önce yüzde 45 oranında enflasyon zammı uygulanması, ardından ortaya çıkacak rakama yüzde 20 refah payı eklenmesi talebinin ardından, gözler işverenin teklifine çevrildi.

    GÖZLER İŞVERENDE
    Asgari ücret işveren desteğinin bu yıl da artarak devam etmesini isteyen işveren tarafının, TÜRKİŞ'in 29 bin 583 lirayı bulan talebine sıcak bakmadığı öğrenildi. Pazarlık sürecinde hükümetin yaklaşımı kritik öneme sahip olacak.

    KONUŞULAN FORMÜLLER
    - Yüzde 30 zamla net 22 bin 103 lira
    - Yüzde 35 zamla net 22 bin 953 lira
    - Yüzde 40 zamla net 23 bin 803 lira
    - Yüzde 45 zamla net 24 bin 653 lira
    - Yüzde 50 zamla net 25 bin 503 lira

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