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TCMB duyurdu: KKM'de düşüşü destekleyecek yeni adımlar atıldı!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Kur Korumalı Mevduattan (KKM) çıkışı destekleyecek yeni adımlar attı. İşte KKM'de düşüşü destekleyecek taze adımlar...

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Giriş Tarihi :20 Aralık 2024 , 21:46 Güncelleme Tarihi :20 Aralık 2024 , 21:47
TCMB duyurdu: KKM’de düşüşü destekleyecek yeni adımlar atıldı!

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    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın sitesinde makroihtiyati çerçeveye ilişkin basın duyurusu yayımladı.

    TCMB duyurdu: KKM'de düşüşü destekleyecek yeni adımlar atıldı (AA)TCMB duyurdu: KKM'de düşüşü destekleyecek yeni adımlar atıldı (AA)

    KKM bakiyesindeki azalışın desteklenmesi amacıyla adımlar atılmasına karar verildiğinin altı çizilen duyuruda, KKM'nin Türk lirasına geçişine ve yenilenmesine ilişkin toplam hedefin yüzde 70'ten yüzde 60'a indirildiği bildirildi.

    TCMB duyurdu: KKM'de düşüşü destekleyecek yeni adımlar atıldı (AA)TCMB duyurdu: KKM'de düşüşü destekleyecek yeni adımlar atıldı (AA)

    Duyuruda, şu ifadelere yer verildi:

    "KKM hesapları için belirlenen asgari faiz oranı politika faizinin yüzde 70'inden yüzde 50'sine düşürüldü. KKM için tesis edilmesi gereken zorunlu karşılıklara faiz veya telafi ödemesi uygulaması yeni açılan ve yenilenecek olan KKM hesapları için kaldırıldı."

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