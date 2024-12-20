TCMB duyurdu: KKM'de düşüşü destekleyecek yeni adımlar atıldı (AA)

Duyuruda, şu ifadelere yer verildi:

"KKM hesapları için belirlenen asgari faiz oranı politika faizinin yüzde 70'inden yüzde 50'sine düşürüldü. KKM için tesis edilmesi gereken zorunlu karşılıklara faiz veya telafi ödemesi uygulaması yeni açılan ve yenilenecek olan KKM hesapları için kaldırıldı."