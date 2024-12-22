2025 KİRA DESTEĞİ KAÇ TL OLDU? Kentsel dönüşüm kira desteği zammı ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa...

Bakan Kurum, İstanbul'da evleri kentsel dönüşüme giren vatandaşlara verilen kira desteğinin 5 bin 500 liradan 8 bin liraya çıkarıldığını açıkladı. Yeni düzenleme 2025 yılından itibaren geçerli olacak. Kira desteği yalnızca İstanbul ile sınırlı kalmadı. Bakan Kurum diğer büyükşehirler için de kira yardımlarının artırıldığını duyurdu.

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Diğer İllerde Kira Yardımı Oranları Artırıldı

İstanbul dışındaki iller için de kira desteklerinde artış yapıldığını belirten Bakan Kurum, detayları şu şekilde açıkladı:

Ankara, Antalya, Bursa ve İzmir: Aylık kira desteği 4 bin 500 liradan 6 bin 500 liraya çıkarıldı.

Diğer büyükşehirler: Aylık destek 3 bin 750 liradan 5 bin 500 liraya yükseltildi.

Diğer iller: Aylık kira yardımı 3 bin liradan 4 bin 500 liraya çıkarıldı.

Bakanlık riskli yapılarda 18 ay, riskli ve rezerv yapı alanlarında ise en fazla 48 ay süreyle kira yardımı sağlıyor.