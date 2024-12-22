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2025 KİRA DESTEĞİ KAÇ TL OLDU? Kentsel dönüşüm kira desteği zammı ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul’da 21 Aralık'ta gerçekleşen kentsel dönüşüm projeleri temel atma töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum kentsel dönüşüm kapsamında İstanbul’da evi yenilenen vatandaşlara verilen aylık kira desteğinin yükseltildiğini duyurdu.

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Giriş Tarihi :22 Aralık 2024 , 10:54 Güncelleme Tarihi :22 Aralık 2024 , 11:00
2025 KİRA DESTEĞİ KAÇ TL OLDU? Kentsel dönüşüm kira desteği zammı ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa...

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    Bakan Kurum, İstanbul'da evleri kentsel dönüşüme giren vatandaşlara verilen kira desteğinin 5 bin 500 liradan 8 bin liraya çıkarıldığını açıkladı. Yeni düzenleme 2025 yılından itibaren geçerli olacak. Kira desteği yalnızca İstanbul ile sınırlı kalmadı. Bakan Kurum diğer büyükşehirler için de kira yardımlarının artırıldığını duyurdu.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Diğer İllerde Kira Yardımı Oranları Artırıldı

    İstanbul dışındaki iller için de kira desteklerinde artış yapıldığını belirten Bakan Kurum, detayları şu şekilde açıkladı:

    Ankara, Antalya, Bursa ve İzmir: Aylık kira desteği 4 bin 500 liradan 6 bin 500 liraya çıkarıldı.

    Diğer büyükşehirler: Aylık destek 3 bin 750 liradan 5 bin 500 liraya yükseltildi.

    Diğer iller: Aylık kira yardımı 3 bin liradan 4 bin 500 liraya çıkarıldı.

    Bakanlık riskli yapılarda 18 ay, riskli ve rezerv yapı alanlarında ise en fazla 48 ay süreyle kira yardımı sağlıyor.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Dönüşüm Kredisi ve Harç Muafiyeti

    Kentsel dönüşüm sürecini hızlandırmak ve vatandaşlara destek olmak amacıyla, kira yardımlarının yanı sıra faiz destekli dönüşüm kredisi de sunuluyor. Ayrıca tapu, noter ve damga vergisi gibi harçlardan muafiyet sağlanarak, mali yüklerin hafifletilmesi hedefleniyor.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    İstanbul'a Özel 1.5 Milyon Liralık Destek

    Bakan Kurum, İstanbul'a özel uygulanan kampanya kapsamında her bir hak sahibi için toplamda 1.5 milyon liralık destek sağlandığını ifade etti. Bu desteğin 800 bin lirası hibe, 700 bin lirası ise uygun şartlarda kredi olarak sunuluyor.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Kentsel Dönüşümde Hedef: Daha Güvenli Yapılar

    Bakan Kurum, yaptığı konuşmada, kentsel dönüşümün hızla devam edeceğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

    "Hedefimiz, daha güvenli ve sağlıklı yaşam alanları inşa ederek, vatandaşlarımızın geleceğe güvenle bakmasını sağlamaktır."

    Kira desteği artışları ve sağlanan ek imkanlar, kentsel dönüşüm sürecine olumlu bir ivme kazandırırken, vatandaşların yeni yaşam alanlarına geçişini kolaylaştırmayı amaçlıyor.

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