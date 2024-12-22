Asgari ücrette son viraj: Milyonları ilgilendiren rakam haftaya açıklanıyor! Hesaplamalar nasıl?

Aralık ayı ile birlikte başlayan ve milyonlarca vatandaşı ilgilendiren asgari ücret maratonunda sona gelindi. Yapılan üç toplantı sonrasında henüz bir rakam konuşulmazken TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, işveren tarafından teklif gelmemesine tepki göstererek talep ettikleri net asgari ücreti 29 bin 583 lira olarak açıkladı.

Bundan sonra dördüncü bir toplantı yapılarak kararın açıklanması bekleniyor. Ancak toplantı öncesinde bazı ikili üçlü görüşmeler de gerçekleşebilir.