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O hissedarlara müjde! Şirket yarın temettü ödüyor

Borsa İstanbul'da yeni hafta, yatırımcıların yüzünü güldürecek bir haberle başlıyor. SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri A.Ş. (SDTTR), 23 Aralık 2024 Pazartesi günü hisse başına temettü ödemesi yaparak hissedarlarına kazanç sağlayacak. İşte detaylar…

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Giriş Tarihi :22 Aralık 2024 , 20:38 Güncelleme Tarihi :22 Aralık 2024 , 20:38
O hissedarlara müjde! Şirket yarın temettü ödüyor

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    Hisse başına ödenecek miktar ve ödeme tarihi gibi önemli detaylar belli oldu. Borsa İstanbul'da haftanın ilk günü, kazanç fırsatlarıyla başlıyor.

    YARIN BİR ŞİRKET TEMETTÜ DAĞITACAK

    Borsa İstanbul'da yeni haftanın temettü takvimi, 23 Aralık 2024 Pazartesi günü başlayacak. Bir şirket, yatırımcılarına nakit kar payı ödemesi yaparak dikkat çekiyor.

    HANGİ ŞİRKET TEMETTÜ DAĞITACAK?

    SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri A.Ş. (SDTTR), yarın hisse başına brüt 0,5611729 TL ve net 0,5050556 TL temettü ödemesi gerçekleştirecek.

    TEMETTÜ ÖDEME BİLGİLERİ

    Hisse başı brüt temettü: 0,5611729 TL

    Hisse başı net temettü: 0,5050556 TL

    Temettü tarihi: 23 Aralık 2024

    2024 ve 2025 yıllarında Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin temettü kararları ve temettü takvimlerini anlık olarak takip etmek için Rota Borsa web sitesi, Telegram kanalı ve sosyal medya hesaplarını ziyaret edebilirsiniz. Daha fazla bilgi için Telegram kanalına katılabilirsiniz.

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