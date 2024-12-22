O hissedarlara müjde! Şirket yarın temettü ödüyor

Hisse başına ödenecek miktar ve ödeme tarihi gibi önemli detaylar belli oldu. Borsa İstanbul'da haftanın ilk günü, kazanç fırsatlarıyla başlıyor.
Hisse başına ödenecek miktar ve ödeme tarihi gibi önemli detaylar belli oldu. Borsa İstanbul'da haftanın ilk günü, kazanç fırsatlarıyla başlıyor.
YARIN BİR ŞİRKET TEMETTÜ DAĞITACAK
Borsa İstanbul'da yeni haftanın temettü takvimi, 23 Aralık 2024 Pazartesi günü başlayacak. Bir şirket, yatırımcılarına nakit kar payı ödemesi yaparak dikkat çekiyor.
HANGİ ŞİRKET TEMETTÜ DAĞITACAK?
SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri A.Ş. (SDTTR), yarın hisse başına brüt 0,5611729 TL ve net 0,5050556 TL temettü ödemesi gerçekleştirecek.
TEMETTÜ ÖDEME BİLGİLERİ
Hisse başı brüt temettü: 0,5611729 TL
Hisse başı net temettü: 0,5050556 TL
Temettü tarihi: 23 Aralık 2024
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