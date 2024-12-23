Armada Gıda halka arz kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu? HALKA ARZ TAKVİMİ 2024 | Hangi bankalarda var?

(Takvim Foto Arşiv)
Lot Dağıtımı ve Yatırım Miktarı
Armada Gıda halka arzında dağıtılacak toplam lot sayısı 54 milyon 996 bin olarak belirlenmiş olup, yatırımcılara farklı katılım seviyelerine göre belirli bir miktar lot verilecek. Aşağıda bazı olası katılım miktarları ve lot dağıtımları yer almaktadır:
300 Bin TL Katılım: Yaklaşık 92 lot (3680 TL)
700 Bin TL Katılım: Yaklaşık 40 lot (1600 TL)
1.1 Milyon TL Katılım: Yaklaşık 25 lot (1000 TL)
1.5 Milyon TL Katılım: Yaklaşık 19 lot (760 TL)
2.3 Milyon TL Katılım: Yaklaşık 12 lot (480 TL)
2.7 Milyon TL Katılım: Yaklaşık 11 lot (440 TL)
(Takvim Foto Arşiv)
Katılım Endeksi ve Halka Arz Durumu
Armada Gıda'nın halka arzına katılım, belirli bir endeksle ölçülmediği duyuruldu. Bu, şirketin hisse senetlerinin katılım endeksine uygun olmadığı anlamına geliyor. Yatırımcılar, eşit dağıtım esasına dayalı olarak başvurularını yapabilecekler.
Not: Yatırım tavsiyesi değildir.