Armada Gıda halka arz kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu? HALKA ARZ TAKVİMİ 2024 | Hangi bankalarda var?

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Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş.'nin halka arzı, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanarak yatırımcılara sunulmaya hazırlanıyor. Halka arz, bireysel yatırımcılara eşit dağıtım esasına göre gerçekleştirilecek. Armada Gıda, yatırımcılara toplam 54 milyon 996 bin lot hisse sunacak.

(Takvim Foto Arşiv) Halka Arz Takvimi ve Tarihler Armada Gıda'nın halka arzı 25-27 Aralık 2024 tarihleri arasında yapılacak. Şirket, halka arz süreci boyunca talep toplamak için 09:00 - 17:00 saatleri arasında yatırımcıları kabul edecek. Halka arz büyüklüğü 2,19 milyar TL olarak belirlenmiş durumda.