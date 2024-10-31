Borsa’da temettü gelişmeleri: 3 şirketin ödeme yapacak

TEMETTÜNÜN AVANTAJLARI

Pasif Gelir Kaynağı: Temettü ödemeleri, yatırımcılar için düzenli bir gelir kaynağı oluşturur. Bu, özellikle emekliler ve düzenli gelir arayan yatırımcılar için önemlidir.

Yatırım Getirisi: Temettü, hisse senedi değer artışıyla birlikte toplam yatırım getirisini artırır. Yatırımcılar, hem temettü hem de hisse değer artışından faydalanabilir.

Şirket Sağlığı Göstergesi: Temettü ödemeleri, şirketin mali durumunun iyi olduğunu ve kâr elde ettiğini gösterir. Düzenli temettü ödeyen şirketler, genellikle finansal istikrara sahiptir.

Yatırımcı Güveni: Temettü ödemesi yapan şirketler, yatırımcılar için güvenilir birer seçenek haline gelir. Düzenli temettü ödemesi, şirketin hisselerine olan talebi artırabilir.

Yeniden Yatırım İmkanları: Temettüler, yatırımcılar tarafından yeniden hisse alımında kullanılabilir. Bu, bileşik getiri sağlamaya yardımcı olur.

Piyasa Dalgalanmalarına Karşı Koruma: Temettü ödemeleri, piyasa dalgalanmaları sırasında hisselerin değer kaybetmesini dengeleyebilir. Yatırımcılar, temettü gelirleri sayesinde hisse değer kayıplarını bir nebze olsun telafi edebilir.