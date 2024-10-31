Borsa’da temettü gelişmeleri: 3 şirketin ödeme yapacak

Borsa İstanbul'da haftanın üçüncü işlem günü olan 31 Ekim 2024 Perşembe günü, halka açık 3 şirket daha temettü kararlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. İşte bugün temettü kararı açıklayan şirketler ve detayları...
Borsa İstanbul'da haftanın üçüncü işlem günü olan 31 Ekim 2024 Perşembe günü, halka açık 3 şirket daha temettü kararlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. İşte bugün temettü kararı açıklayan şirketler ve detayları...
|Şirket Unvanı (Hisse Kodu)
|Hisse Başı Temettü Tutarı (Brüt)
|Hisse Başı Temettü Tutarı (Net)
|Temettü Tarihi
|Verusa Holding A.Ş. (VERUS)
|0,25 TL
|0,225 TL
|20 Kasım 2024
|Investco Holding A.Ş. (INVES)
|Dağıtmayacak
|Dağıtmayacak
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|Tapdi Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. (TNZTP)
|Nakit temettü dağıtmayacak, %70,70241 oranında bedelsiz hisse verecek.
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Temettü, halka açık şirketlerin, elde ettikleri kârın bir kısmını hissedarlarına dağıttığı nakit veya hisse senedi şeklindeki ödemelerdir. Şirketler, genellikle yıllık ya da dönemsel olarak belirli bir oranda temettü ödemesi yaparlar. Temettü ödemesi, şirketin mali sağlığını ve kârlılığını gösteren önemli bir işarettir. Hissedarlar, temettü ödemeleriyle yatırım yaptıkları şirketin kârından pay almış olurlar.
Pasif Gelir Kaynağı: Temettü ödemeleri, yatırımcılar için düzenli bir gelir kaynağı oluşturur. Bu, özellikle emekliler ve düzenli gelir arayan yatırımcılar için önemlidir.
Yatırım Getirisi: Temettü, hisse senedi değer artışıyla birlikte toplam yatırım getirisini artırır. Yatırımcılar, hem temettü hem de hisse değer artışından faydalanabilir.
Şirket Sağlığı Göstergesi: Temettü ödemeleri, şirketin mali durumunun iyi olduğunu ve kâr elde ettiğini gösterir. Düzenli temettü ödeyen şirketler, genellikle finansal istikrara sahiptir.
Yatırımcı Güveni: Temettü ödemesi yapan şirketler, yatırımcılar için güvenilir birer seçenek haline gelir. Düzenli temettü ödemesi, şirketin hisselerine olan talebi artırabilir.
Yeniden Yatırım İmkanları: Temettüler, yatırımcılar tarafından yeniden hisse alımında kullanılabilir. Bu, bileşik getiri sağlamaya yardımcı olur.
Piyasa Dalgalanmalarına Karşı Koruma: Temettü ödemeleri, piyasa dalgalanmaları sırasında hisselerin değer kaybetmesini dengeleyebilir. Yatırımcılar, temettü gelirleri sayesinde hisse değer kayıplarını bir nebze olsun telafi edebilir.
Not: Bu haberde yer alan bilgiler, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) bildirimleri ile şirket duyuruları baz alınarak hazırlanmıştır. Burada sunulan bilgiler, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Yatırımcıların, güncel ve detaylı bilgilere ulaşmak için ilgili resmi internet sitelerini ziyaret etmeleri ve bilgileri kontrol etmeleri önemle tavsiye edilir.