ŞOK 23-28 Aralık 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu: Yılbaşına özel indirim üstüne indirim! Dekor, giyim, çeyiz, hindi, sucuk, kuruyemiş...

ŞOK market, 21 Aralık - 28 Aralık 2024 tarihleri arasında geçerli olacak yeni aktüel ürünler kataloğunu müşterilerine duyurdu. Bu hafta ŞOK raflarında birbirinden cazip indirimlerle dolu birçok ürün yer alıyor. Elektronik cihazlardan ev ihtiyaçlarına, giyim ürünlerinden oyuncaklara kadar geniş bir ürün yelpazesi, uygun fiyat avantajıyla satışa sunulacak.