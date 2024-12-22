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ŞOK 23-28 Aralık 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu: Yılbaşına özel indirim üstüne indirim! Dekor, giyim, çeyiz, hindi, sucuk, kuruyemiş...

Türkiye’nin en büyük market zincirlerinden biri olan ŞOK, 21 Aralık - 28 Aralık 2024 tarihleri arasında geçerli olacak aktüel ürünler kataloğunu yayınladı. Bu hafta ŞOK marketlerinde uygun fiyatlarla sunulan ürünler arasında ev elektroniğinden giyime, oyuncaktan temizlik ürünlerine kadar birçok cazip seçenek yer alıyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :22 Aralık 2024 , 19:18 Güncelleme Tarihi :22 Aralık 2024 , 19:23

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    ŞOK market, 21 Aralık - 28 Aralık 2024 tarihleri arasında geçerli olacak yeni aktüel ürünler kataloğunu müşterilerine duyurdu. Bu hafta ŞOK raflarında birbirinden cazip indirimlerle dolu birçok ürün yer alıyor. Elektronik cihazlardan ev ihtiyaçlarına, giyim ürünlerinden oyuncaklara kadar geniş bir ürün yelpazesi, uygun fiyat avantajıyla satışa sunulacak.

    18-31 Aralık18-31 Aralık

    ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

    Skytech 65" 4K Android LED TV – 17.599 TL

    Skytech 55" 4K Android LED TV – 12.499 TL

    Skytech 50" 4K Android LED TV – 10.799 TL

    Karcher Buharlı Temizlik Makinesi – Kampanya Detayları İçin ŞOK'u Ziyaret Edin

    Slazenger Erkek Şişme Mont – 999 TL

    Slazenger Kadın Kadife Tek Alt – 249 TL

    Fotoğraflar: ŞOKFotoğraflar: ŞOK

    İkili Sehpa – 499 TL

    Şemsiye – 159 TL

    Erkek Ekose Gondol Terlik – 139 TL

    Kadın Patik Kalpli / Babet – 149 TL

    Kadın Kürklü Terlik – 119 TL

    Wellsoft Kadın Ev Botu – 149 TL

    Kadın / Erkek Patik Çorap – 34,95 TL

    Oyuncak ve Çocuk Ürünleri

    Adventure Builder Tatil Seti – 399 TL

    Nerf Elite 2.0 Tetrad – 399 TL

    Marvel Figürler – 249 TL

    15 cm Star Wars Darth Vader / Mandalorian / The Child – 299 TL

    Hot Wheels Track Builder Temel Pist Seti – 349 TL

    Moda İkonu Bebekler – 299 TL

    Tekli Arabalar – 129 TL

    Ana Karakter Bebekler – 499 TL

    22 cm Star Wars Darth Vader / Mandalorian – 349 TL

    25 TL ve Üzeri Alışverişe Özel Ürünler

    200 gram Ülker Biskrem Kakaolu Poşet – 22 TL

    Selpak Dev Rulo Havlu – 39 TL

    Kotex Hijyenik Ped – 49 TL

    665 gram Eti Lifalif İnce Öğütülmüş Yulaf Ezmesi – 59 TL

    Pril Bulaşık Deterjanı – 70 TL

    BİM Aktüel 24-27 Aralık Kataloğu: Bu hafta paspas, pijama, havlu seti, Tv battaniyesi, koltuk örtüsü, fincan seti, saklama kabı, hasır sepet geliyor!BİM Aktüel 24-27 Aralık Kataloğu: Bu hafta paspas, pijama, havlu seti, Tv battaniyesi, koltuk örtüsü, fincan seti, saklama kabı, hasır sepet geliyor!
    BİM Aktüel 24-27 Aralık Kataloğu: Bu hafta paspas, pijama, havlu seti, Tv battaniyesi, koltuk örtüsü, fincan seti, saklama kabı, hasır sepet geliyor!

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