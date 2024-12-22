ŞOK 23-28 Aralık 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu: Yılbaşına özel indirim üstüne indirim! Dekor, giyim, çeyiz, hindi, sucuk, kuruyemiş...

ŞOK market, 21 Aralık - 28 Aralık 2024 tarihleri arasında geçerli olacak yeni aktüel ürünler kataloğunu müşterilerine duyurdu. Bu hafta ŞOK raflarında birbirinden cazip indirimlerle dolu birçok ürün yer alıyor. Elektronik cihazlardan ev ihtiyaçlarına, giyim ürünlerinden oyuncaklara kadar geniş bir ürün yelpazesi, uygun fiyat avantajıyla satışa sunulacak.
18-31 Aralık
ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Skytech 65" 4K Android LED TV – 17.599 TL
Skytech 55" 4K Android LED TV – 12.499 TL
Skytech 50" 4K Android LED TV – 10.799 TL
Karcher Buharlı Temizlik Makinesi – Kampanya Detayları İçin ŞOK'u Ziyaret Edin
Slazenger Erkek Şişme Mont – 999 TL
Slazenger Kadın Kadife Tek Alt – 249 TL
Fotoğraflar: ŞOK
İkili Sehpa – 499 TL
Şemsiye – 159 TL
Erkek Ekose Gondol Terlik – 139 TL