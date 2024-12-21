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Yaklaşık 20 milyon memur ve emeklinin Ocak zammı için geri sayım başladı. Zam oranının belli olması için artık sayılı gün kaldı. Ocak artışını gösterecek 6 enflasyon verisinden 5'i belli olmuş, Temmuz-Kasım enflasyonu yüzde 14.57 olarak gerçekleşmişti. Geriye kalan Aralık enflasyonu da Ocak ayı başında açıklanacak ve zam oranı ortaya çıkacak.

MİLYONLARA YENİ ZAM: Merkez Bankası rakamları açıkladı! TAKVİM milyonlarca emekli ve memurun maaşını hesapladı (AA) MEMURA EN AZ 44 BİN TL

Artış merakla beklenirken, Merkez Bankası'nın Aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nin sonuçları ipucu verdi. Ankette ekonomistlerin 2024 yıl sonu enflasyonu tahmini yüzde 45.28 olarak yer aldı. Bu orana göre 2024 yılının ikinci 6 aylık dönemindeki TÜFE yüzde 16.47 çıkacak. Bu tahmin gerçekleşirse, zam oranı SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde yüzde 16.47, memurlar ve memur emeklilerinde yüzde 5.88 enflasyon farkıyla yüzde 12.23 olacak. En düşük maaş memurlarda 39 bin 205 liradan 44 bin liraya, memur emeklilerinde 17 bin 588 liradan 19 bin 739 liraya yükselecek.