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MİLYONLARA YENİ ZAM: Merkez Bankası rakamları açıkladı! TAKVİM milyonlarca emekli ve memurun maaşını hesapladı

Memurların ve emeklilerin Ocak zammı için yeni ipucu Merkez Bankası’nın Piyasa Katılımcıları Anketi’nden geldi. SSK ve Bağ- Kur emeklilerine yüzde 16.47, memurlara ve emeklilerine yüzde 12.23 artış göründü.

Çığıl Ön Yener Çığıl Ön Yener
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :21 Aralık 2024
MİLYONLARA YENİ ZAM: Merkez Bankası rakamları açıkladı! TAKVİM milyonlarca emekli ve memurun maaşını hesapladı

İÇİNDEKİLER

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    Yaklaşık 20 milyon memur ve emeklinin Ocak zammı için geri sayım başladı. Zam oranının belli olması için artık sayılı gün kaldı. Ocak artışını gösterecek 6 enflasyon verisinden 5'i belli olmuş, Temmuz-Kasım enflasyonu yüzde 14.57 olarak gerçekleşmişti. Geriye kalan Aralık enflasyonu da Ocak ayı başında açıklanacak ve zam oranı ortaya çıkacak.

    MİLYONLARA YENİ ZAM: Merkez Bankası rakamları açıkladı! TAKVİM milyonlarca emekli ve memurun maaşını hesapladı (AA)MİLYONLARA YENİ ZAM: Merkez Bankası rakamları açıkladı! TAKVİM milyonlarca emekli ve memurun maaşını hesapladı (AA)

    MEMURA EN AZ 44 BİN TL
    Artış merakla beklenirken, Merkez Bankası'nın Aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nin sonuçları ipucu verdi. Ankette ekonomistlerin 2024 yıl sonu enflasyonu tahmini yüzde 45.28 olarak yer aldı. Bu orana göre 2024 yılının ikinci 6 aylık dönemindeki TÜFE yüzde 16.47 çıkacak. Bu tahmin gerçekleşirse, zam oranı SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde yüzde 16.47, memurlar ve memur emeklilerinde yüzde 5.88 enflasyon farkıyla yüzde 12.23 olacak. En düşük maaş memurlarda 39 bin 205 liradan 44 bin liraya, memur emeklilerinde 17 bin 588 liradan 19 bin 739 liraya yükselecek.

    MİLYONLARA YENİ ZAM: Merkez Bankası rakamları açıkladı! TAKVİM milyonlarca emekli ve memurun maaşını hesapladı (AA)MİLYONLARA YENİ ZAM: Merkez Bankası rakamları açıkladı! TAKVİM milyonlarca emekli ve memurun maaşını hesapladı (AA)

    EK ARTIŞ YAPILIR MI?
    Ocak ayında maaşlara ek bir iyileştirme yapılıp yapılmayacağı, zam oranı belli olduktan sonra karara bağlanacak. Bu kapsamda refah payı, taban aylık artışı gibi formüller karara bağlanacak. Refah payı gelirse zam oranı daha da yükselecek. Taban aylık artışı da SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde en düşük ödemeyi yukarıya çekecek.

    MİLYONLARA YENİ ZAM: Merkez Bankası rakamları açıkladı! TAKVİM milyonlarca emekli ve memurun maaşını hesapladı (Takvim.com.tr)MİLYONLARA YENİ ZAM: Merkez Bankası rakamları açıkladı! TAKVİM milyonlarca emekli ve memurun maaşını hesapladı (Takvim.com.tr)

    TAHMİN NASIL YANSIYACAK?
    2024 enflasyonu:     % 45.28
    Temmuz-Aralık enflasyonu: % 16.47
    SSK ve Bağ-Kur emeklileri zam oranı: % 16.47
    Memurlar ve memur emeklileri TÜFE farkı: % 5.88
    Memurlar ve memur emeklileri zam oranı: % 12.23

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