33.000 TL peşinat, 11.673 TL taksitle Vakıfbank’tan satılık konut!

Vakıfbank , ikinci el konut satışlarına yönelik ilanlarını yayınladı ve bu ilanlar dikkat çekici fırsatlar sunuyor. Çeşitli büyüklükteki konutların bulunduğu ilanlarda fiyatlar oldukça uygun seviyelerde yer alıyor. Konut almayı planlayanlar, Vakıfbank'ın internet sitesi üzerinden detaylı bilgiye ulaşabiliyor.

240.000 TL'den Başlayan Fiyatlar

Vakıfbank'ın ilanlarına göre, ikinci el konut fiyatları 240.000 TL'den başlıyor. Üstelik bu konutlar için Vakıfbank, müşterilerine cazip koşullarda konut kredisi desteği de sağlıyor. Evin satış bedelinin %90'ına kadar kredi kullanılabilirken, yalnızca %10 peşinat ödemesi ile ev sahibi olma fırsatı sunuluyor.