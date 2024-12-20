33.000 TL peşinat, 11.673 TL taksitle Vakıfbank’tan satılık konut!

Vakıfbank, ikinci el konut satışlarına yönelik ilanlarını yayınladı ve bu ilanlar dikkat çekici fırsatlar sunuyor. Çeşitli büyüklükteki konutların bulunduğu ilanlarda fiyatlar oldukça uygun seviyelerde yer alıyor. Konut almayı planlayanlar, Vakıfbank'ın internet sitesi üzerinden detaylı bilgiye ulaşabiliyor.
Vakıfbank'ın ilanlarına göre, ikinci el konut fiyatları 240.000 TL'den başlıyor. Üstelik bu konutlar için Vakıfbank, müşterilerine cazip koşullarda konut kredisi desteği de sağlıyor. Evin satış bedelinin %90'ına kadar kredi kullanılabilirken, yalnızca %10 peşinat ödemesi ile ev sahibi olma fırsatı sunuluyor.
• Satış Fiyatı: 330.000 TL
• Peşinat: 33.000 TL
• Kredi Tutarı: 297.000 TL
• Vade: 120 Ay
• Aylık Taksit: 11.673,07 TL
• Aylık Faiz Oranı: %3,89
Bu ödeme planına göre yıllık maliyet oranı %61,374 olarak hesaplanıyor. Ayrıca kredi tahsis ücreti 1.485 TL ve ekspertiz ücreti 11.000 TL olarak belirlenmiş durumda.
Kaynak: Vakıfbank'ın ikinci el konut satış ilanlarına ve kredi koşullarına dair tüm detaylar, Vakıfbank'ın resmi internet sitesi üzerinden incelenebilir. Vatandaşların, ilanlara göz atarak bütçelerine uygun konutları değerlendirmesi tavsiye edilir.
Derleme: Takvim.com.tr