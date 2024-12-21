Gaz ödemelerı serbest! Bakan Bayraktar'dan Gazprom açıklaması: “Türkiye'ye muafiyet tanındı”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ABD merkezli bir haber ajansına yaptığı açıklamada, ABD'nin Gazprombank yaptırımında Türkiye'ye muafiyet tanıdığını açıkladı. Bakan Bayraktar, Türkiye'nin doğal gaz borcu ödemelerini Gazprombank üzerinden yapmaya devam edebileceğini açıkladı. Gazprombank'ın ABD yaptırım listesine alınmasının ardından Türkiye muafiyet talebini ısrarla dile getirmişti. ABD'nin kararının Türkiye'nin Rusya ile doğal gaz ticaretini doğrudan etkileyeceğini işaret eden Bakan Bayraktar, geçmişte İran yaptırımları sürecinde de benzer muafiyetin Türkiye'ye tanıdığını anımsatmıştı. Bayraktar, muafiyet olmazsa, bunun Türkiye'nin de yaptırımların hedefi olduğu anlamına gelebileceğini söylemişti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN