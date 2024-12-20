PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Bal gibi hile! Bakanlık listeyi güncelledi: Sucuk diye "domuz eti" yedirmişler

Tarım Bakanlığı'nın denetimleri sonucu açıkladığı taklit, tağşiş ve sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesi de bunu ortaya koyuyor. Liste güncelledi. Hilecilerin bu kez dana kaburga ve sucuk diye ‘domuz eti’ yedirdiği ortaya çıktı. Taklit ballar da listeye damga vurdu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :20 Aralık 2024
Bal gibi hile! Bakanlık listeyi güncelledi: Sucuk diye domuz eti yedirmişler

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Gözünü para hırsı bürüyen hileciler, daha çok kazanç uğruna her yola başvuruyor. Tarım Bakanlığı'nın denetimleri sonucu açıkladığı taklit, tağşiş ve sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesi de bunu ortaya koyuyor. Liste güncelledi. Balıkesir ve Muğla'dan 2 firmanın dana kaburga ve sucuk diye vatandaşa domuz eti yedirdiği tespit edildi. Listeye göre; Fethiye'de bulunan Chinese Rose Restaurant'ın dana kaburgası ile Havran'daki "Havran'lı Kasap" markalı sucuklarda domuz eti tespit edildi. Ünlü bir börekçinin Kağıthane'deki şubesindeki kıymalı börekte de tek tırnaklı eti ve sakatat (taşlık) bulundu. Listede çok sayıda da bal firması yer aldı. Ankara, İzmir, İstanbul'da taklit ve tağşiş tespit edilen bal firmaları bir bir sıralandı. Hatta aynı firmanın çok sayıda farklı markası da listede yer aldı. Zeytinyağında tohum yağları, yoğurtta nişasta, kıymada sakatat, isot ve sumakta boya, şekerlemede de ilaç etken maddesi bulundu.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Başkan Erdoğan’dan Kahire’de yoğun diplomasi: Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile bir araya geldi
    Erken emekliliğe hesaplı formül: Borçlanma ile çifte fırsat! Başvuran ne kadar ödeyecek?
    Halkbank
    Başkan Erdoğan’dan D-8 Filistin-Lübnan oturumunda önemli açıklamalar
    2025 ASGARİ ÜCRETTE %40-%45 HESABI! SGK uzmanı canlı yayında rakam verdi: Bunun altında olacağını sanmıyorum
    Arap basını Anderson Talisca transferini duyurdu! İşte anlaşma detayı
    Asgari ücrette 3. toplantı! TÜRK-İŞ teklifini açıkladı | İşte zam senaryoları
    Galatasaray’dan Paulo Dybala açıklaması: Gayet normal!
    Dünya devi Victor Osimhen transferi için forvetlerini gözden çıkardı!
    CHP 17-25 Aralık sürecinde 28 Şubat’ın beyni Makovsky’den ne talimat aldı? TAKVİM ihanet toplantısını ifşa ediyor: Bomba Kılıçdaroğlu detayı
    Fenerbahçe’nin yeni forvet transferini canlı yayında duyurdular!
    Rusya askeri üslerini Suriye’den Libya’ya mı taşıyor? Uydu görüntülerinden sonra Hafter iddiası
    Başkan Erdoğan’dan Kahire’deki D-8 Zirvesi’nde önemli açıklamalar | Hedef terörsüz Suriye
    Esad’ın devrilmesi sonrası Putin’den ilk açıklama! Başkan Erdoğan vurgusu: Türkiye Suriye’de sınırının güvenliği için gerekeni yapıyor
    Konuşmak yasak, çırılçıplak dolaşmak mecburi! Esad rejiminin ‘Filistin Şubesi’nde akılalmaz işkenceleri!