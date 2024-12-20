Bal gibi hile! Bakanlık listeyi güncelledi: Sucuk diye "domuz eti" yedirmişler

Gözünü para hırsı bürüyen hileciler, daha çok kazanç uğruna her yola başvuruyor. Tarım Bakanlığı'nın denetimleri sonucu açıkladığı taklit, tağşiş ve sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesi de bunu ortaya koyuyor. Liste güncelledi. Balıkesir ve Muğla'dan 2 firmanın dana kaburga ve sucuk diye vatandaşa domuz eti yedirdiği tespit edildi. Listeye göre; Fethiye'de bulunan Chinese Rose Restaurant'ın dana kaburgası ile Havran'daki "Havran'lı Kasap" markalı sucuklarda domuz eti tespit edildi. Ünlü bir börekçinin Kağıthane'deki şubesindeki kıymalı börekte de tek tırnaklı eti ve sakatat (taşlık) bulundu. Listede çok sayıda da bal firması yer aldı. Ankara, İzmir, İstanbul'da taklit ve tağşiş tespit edilen bal firmaları bir bir sıralandı. Hatta aynı firmanın çok sayıda farklı markası da listede yer aldı. Zeytinyağında tohum yağları, yoğurtta nişasta, kıymada sakatat, isot ve sumakta boya, şekerlemede de ilaç etken maddesi bulundu.

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