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Ucuz elektrikte Avrupa'da ilk sıradayız! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar AK Parti MKYK'da açıkladı | İşte devlet destekleri

Türkiye’nin konut enerji fiyatlarında en ucuz ikinci ülke olduğunu açıklayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, AK Parti MKYK’da yaptığı sunumda vatandaşa verilen tüm devlet desteklerini açıkladı. Elektrikte yüzde 60’lık bir destek olduğunu bildiren Bakan Bayraktar, Avrupa başkentleri arasında ucuzluk bakımından Türkiye’nin birinci sırada olduğunu söyledi.

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Giriş Tarihi :19 Aralık 2024 , 10:53 Güncelleme Tarihi :19 Aralık 2024 , 10:53
Ucuz elektrikte Avrupa’da ilk sıradayız! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar AK Parti MKYK’da açıkladı | İşte devlet destekleri

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    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar önceki gün AK Parti MKYK toplantısında sunum yaptı. Bakan Bayraktar, Türkiye'nin konut enerji fiyatlarında en ucuz 2. ülke olduğunu belirtti.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Bayraktar, enerjide verilen devlet desteklerini de tek tek sıraladı. Sunuma göre elektrikte yüzde 60, doğalgazda yüzde 63 oranında destek sağlanıyor. Ayrıca enerji fiyatları birkaç başlıkta da kıyaslandı. Avrupa başkentleri açısından kıyaslanıldığında ucuzlukta Türkiye elektrikte 1., doğalgazda 2., benzinde 3., motorinde 4., otogazda ise 5. sırada.

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar (Takvim Foto Arşiv)Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar (Takvim Foto Arşiv)

    80 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM

    Bakan Alparslan 2035 yılı yenilenebilir enerjinin yol haritasını da paylaştı. Her yıl en az 2 bin MW Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) ihalesi yapılacak. 5 bin MW Denizüstü Rüzgar Enerji Santrali (RES) hedefiyle 2035 için 80 Milyar Dolar yatırım ile RES-GES kurulu güç hedefi 4 katına çıkarılarak 120 bin MW'a ulaşacak.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    TÜRK VARLIĞINDAN MEMNUNLAR

    Türkiye, Somali'ye yönelik ekonomik, insani ve askeri yardımlarla dikkat çekerken, Somali hükümeti de Türkiye'nin Somali'deki varlığından memnuniyetini her fırsatta dile getiriyor. Sabah'ta yer alan habere göre, Türkiye, Somali'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü savunuyor. Bunun en somut örneğini Somalilerin Türkiye için yazdığı dostluk şarkısıyla dünyaya duyuruldu. Öte yandan geçen hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Külliye'de 7 saatlik diplomasi zirvesi ile Somali ve Etiyopya arasındaki anlaşmazlığı çözmüştü.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    GERÇEK DOSTLUK ŞARKISI

    Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği Oruç Reis, Somali'de. Gemi, ruhsatı alınmış 3 deniz yetki alanında petrol ve doğal gaz için sismik çalışma yapıyor. Oruç Reis'in Somali'ye ulaştığında bölgede bulanan Bakan Bayraktar Somaliler tarafından yazılıp bestelenen dostluk şarkısıyla karşılanmıştı. Bakan Bayraktar sunumunun ardından dostluk şarkısı videosunu dinlettirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan beğenerek alkışladı. İşte o şarkının sözleri şu şekilde:

    "Gerçek dostluk gizlenemez,
    Türkler Somali'nin derin tarihinin bir parçasıdır,
    Kardeşlik sevgisiyle kök salmış, Somali halkının kalbine yazılmış ve asla silinmeyecek.
    Gerçek dostluk gizlenemez,
    Türkler bize açıkça destek veren bir millettir.
    Allah'ım, onların düşmanlarını bertaraf et,
    Bize de gücümüzü artırmayı nasip et. Kıymetli ilişkilerimizi hayırlı kıl
    Ve onları kötülükten koru, Yarabbi. Allah'a şükredelim ki elhamdülillah düşmanlarımızın kötülüğünden kurtuluyoruz. Allahuekber"

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