Ucuz elektrikte Avrupa’da ilk sıradayız! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar AK Parti MKYK’da açıkladı | İşte devlet destekleri

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TÜRK VARLIĞINDAN MEMNUNLAR

Türkiye, Somali'ye yönelik ekonomik, insani ve askeri yardımlarla dikkat çekerken, Somali hükümeti de Türkiye'nin Somali'deki varlığından memnuniyetini her fırsatta dile getiriyor. Sabah'ta yer alan habere göre, Türkiye, Somali'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü savunuyor. Bunun en somut örneğini Somalilerin Türkiye için yazdığı dostluk şarkısıyla dünyaya duyuruldu. Öte yandan geçen hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Külliye'de 7 saatlik diplomasi zirvesi ile Somali ve Etiyopya arasındaki anlaşmazlığı çözmüştü.

(Takvim Foto Arşiv)

GERÇEK DOSTLUK ŞARKISI

Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği Oruç Reis, Somali'de. Gemi, ruhsatı alınmış 3 deniz yetki alanında petrol ve doğal gaz için sismik çalışma yapıyor. Oruç Reis'in Somali'ye ulaştığında bölgede bulanan Bakan Bayraktar Somaliler tarafından yazılıp bestelenen dostluk şarkısıyla karşılanmıştı. Bakan Bayraktar sunumunun ardından dostluk şarkısı videosunu dinlettirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan beğenerek alkışladı. İşte o şarkının sözleri şu şekilde:

"Gerçek dostluk gizlenemez,

Türkler Somali'nin derin tarihinin bir parçasıdır,

Kardeşlik sevgisiyle kök salmış, Somali halkının kalbine yazılmış ve asla silinmeyecek.

Gerçek dostluk gizlenemez,

Türkler bize açıkça destek veren bir millettir.

Allah'ım, onların düşmanlarını bertaraf et,

Bize de gücümüzü artırmayı nasip et. Kıymetli ilişkilerimizi hayırlı kıl

Ve onları kötülükten koru, Yarabbi. Allah'a şükredelim ki elhamdülillah düşmanlarımızın kötülüğünden kurtuluyoruz. Allahuekber"