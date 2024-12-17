BAŞKAN ERDOĞAN'IN MESAJI

Başkan Erdoğan, 10 Aralık'ta AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda asgari ücret ve emekli maaşı zammına ilişkin olarak, "Her ne kadar enflasyonu arzu ettiğimiz seviyeye düşüremedik ise bu doğrultuda devam ediyoruz. Önümüzde asgari ücret ve emekli ücretleriyle ilgili kritik kararlar var. Sabit gelirlilerin durumlarını mümkün olan en iyi seviyeye çıkarmayı arzu ediyoruz" ifadelerini kullanmıştı. Başkan Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı (Fotoğraf: AA) 23-25 BİN ARASI MI OLACAK?

Kulislerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in son açıklamalarının ardından asgari ücretin 23 bin ila 25 bin TL arasında şekillenebileceği konuşuluyor.

MASADA HANGİ SENARYOLAR VAR?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun görüşmelerinde, işçi, işveren ve hükümet temsilcileri, ekonomik koşulları ve enflasyon beklentilerini dikkate alarak farklı senaryolar üzerinde duruyor. Gözler asgari ücrete çevrildi (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

Peki hangi rakamlar masada asgari ücret ne kadar olacak? ASGARİ ÜCRET İÇİN HANGİ ORANLAR MASAYA GELECEK?

Asgari ücrette pazarlıkların yüzde 25'lik oran üzerinden başlaması bekleniyor.

Halen net 17 bin 2 lira olan asgari ücret eğer artış yüzde 25 olursa 21 bin 252 liraya ulaşacak. Brüt asgari ücret bu orana göre 25 bin 3 liraya çıkarken, işverene maliyeti 29 bin 378 lira seviyesinde gerçekleşecek. (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi) Yüzde 30'luk bir artış halinde de asgari ücretin neti 22 bin 102, brütü 26 bin 3, işverene maliyeti 30 bin 553 lira seviyesine ulaşacak.

Takvim Foto Arşiv Asgari ücrete yüzde 35'lik zam kararı alınması durumda ise neti 22 bin 952, brütü 27 bin 3, işverene maliyeti 31 bin 728 lira olacak. Orta Vadeli Program'da yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 41.5 olarak belirlenmişti. Eğer bu oran yansıtılırsa işçilerin eline geçecek para 24 bin lira seviyesine çıkacak. Asgari ücretin neti 24 bin 58, brütü 28 bin 303, işverene maliyeti 28 bin 303 liraya çıkacak. Merkez Bankası'nın yüzde 44 olan yıl sonu TÜFE tahmini asgari ücrete yansıtılırsa da işçilerin eline 25 bin 483 lira geçmeye başlayacak. Asgari ücretin brütü bu orana göre 28 bin 803, işverene maliyeti de 33 bin 844 liraya yükselecek. 2025 asgari ücret ne kadar olacak? İşte masadaki zam senaryoları SON TARİH 31 ARALIK

Asgari ücrette kesin rakam komisyon tarafından belirlenecek. Kararın 31 Aralık'a kadar verilmesi gerekiyor. Mevcut Net: 17.002,12 TL Brüt: 20.002,50 TL İşverene maliyeti: 23.502,94 TL