2025 YENİ ZAMLI 65 yaş aylığı (Yaşlılık maaşı) ne kadar oldu? Asgari ücret zammıyla en düşük, yüksek 65 yaş aylığı yaşlılık maaşı!

Yeni yıl yaklaşırken sosyal yardımlarda yapılacak zamlar vatandaşların gündeminde. Özellikle 65 yaş aylığı (yaşlılık maaşı), engelli aylığı, evde bakım maaşı ve diğer sosyal ödemelerde yapılacak artışlar merakla bekleniyor.
Yeni yıl yaklaşırken sosyal yardımlarda yapılacak zamlar vatandaşların gündeminde. Özellikle 65 yaş aylığı (yaşlılık maaşı), engelli aylığı, evde bakım maaşı ve diğer sosyal ödemelerde yapılacak artışlar merakla bekleniyor.
2025 YENİ ZAMLI 65 YAŞ AYLIĞI NE KADAR?
2025 yılı Ocak ayında yaşlılık maaşı (65 yaş aylığı) ve diğer sosyal yardımlar için zam oranları henüz netleşmedi.
Bu nedenle yeni asgari ücretle birlikte sosyal yardımlarda yaşanacak artışların kesin rakamları Aralık ayı enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından belli olacak.