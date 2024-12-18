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TOKİ 250 bin konut başvuru ekranı e-Devlet! TOKİ 250 bin konut başvurusu ne zaman ve nasıl yapılacak?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen "250 Bin Sosyal Konut Projesi" kapsamında dar gelirli vatandaşlara yönelik sosyal konut ihaleleri hız kesmeden devam ediyor. TOKİ geçtiğimiz haftalarda ilk ihalelerini gerçekleştirdi. Bu dev projenin Türkiye genelinde barınma sorununu çözmek ve dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapmak adına önemli bir adım olduğu belirtiliyor.

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Giriş Tarihi :18 Aralık 2024 , 13:41 Güncelleme Tarihi :18 Aralık 2024 , 13:41
TOKİ 250 bin konut başvuru ekranı e-Devlet! TOKİ 250 bin konut başvurusu ne zaman ve nasıl yapılacak?

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen projede ihaleler geçtiğimiz haftalarda başladı. Özellikle dar gelirli vatandaşların konut sahibi olabilmesi için hazırlanan bu dev proje, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olarak dikkat çekiyor.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    BAKAN KURUM: YENİ TAKVİMİN İLK İHALESİNİ BUGÜN GERÇEKLEŞTİRDİK

    Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan "250 Bin Sosyal Konut Projesi" kapsamında tüm konutların ihale tarihleri belli oldu. Bugün Kütahya'nın Altıntaş İlçesi'ndeki konutların ihalesiyle başlayan süreç Haziran 2025'te tamamlanacak.

    Projeyle ilgili geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum şu ifadeleri kullandı: "Asrın felaketi sonrası öncelikli gündemimiz hep 11 şehrimiz oldu. İlk Evim İlk İş Yerim projemizde biraz yavaşladık ama hiç durmadık. Ekim ayı itibarıyla 88 bin 743 konutun ihalesini tamamladık, 24 bin 343 konutun hak sahiplerini belirledik. Şimdi deprem bölgesinde verdiğimiz sözleri tek tek yerine getirirken, Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut hamlesiyle de dar gelirli vatandaşlarımızı sıcak yuvalarına kavuşturmak için yeni takvimimizi oluşturduk. İlk ihalesini de bugün gerçekleştirdik. Sözünü verdiğimiz her şeyi yaptık, yapmaya devam edeceğiz."

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    81 İLİ KAPSAYACAK

    Bu projeyle yerel ve yatay mimariye uygun çevre dostu konutlarla dar gelirli vatandaşlar ev sahip olabilecek. 81 ili kapsayacak projeyle ilgili TOKİ'den yapılan duyuruda, "Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde; konutlar sıfır atık uyumlu, enerji verimli, iklim dostu malzemelerle yapılacak. Konut projelerinin tamamında yenilenebilir enerji sistemleri kullanılacak" denildi.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    İLK EVİM DE DEVAM EDİYOR

    250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında yer alan İlk Evim Projesi'nde ise ekim ayı itibarıyla 88 bin 743 konutun ihalesi tamamlandı. 24 bin 343 konutun hak sahipleri belirlendi.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    İHALE TARİHLERİ DE AÇIKLANDI

    Öte yandan Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan 250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında tüm konutların ihale tarihleri bugün itibariyle belli oldu.

    Yerel ve yatay mimari anlayışla inşa edilecek olan konutlarla dar gelirli vatandaşlar ev sahip olmaya devam edecek.

    Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde; konutlar sıfır atık uyumlu, enerji verimli, iklim dostu malzemelerle yapılacak. Konut projelerinin tamamında yenilenebilir enerji sistemleri kullanılacak.

    İHALE TARİHLERİNİ GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN BURAYI TIKLAYINIZ

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