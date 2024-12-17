Asgari ücret bu perşembe belli oluyor! 3. toplantı tarihi ortaya çıktı! işte yeni zamlı asgari ücret tablosu

Asgari ücrette zam oranının belirlenmesi için gözler Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapacağı toplantılara çevrildi. İkinci toplantı 16 Aralık'ta sona ererken, üçüncü toplantı tarihi de belli oldu. Komisyon, 19 Aralık Perşembe günü saat 11:30'da bir araya gelecek. Ekonomistlerin tahminlerine göre zam oranının yüzde 25 ile 50 arasında olması bekleniyor.
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3. TOPLANTI TARİHİ BELLİ OLDU
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 3. toplantısını 19 Aralık Perşembe günü saat 11:30'da yapacak. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin katıldığı toplantılarda, yeni yılda uygulanacak asgari ücret için rakamlar masaya yatırılacak.
2025 ASGARİ ÜCRET ZAM TAHMİNLERİ
Uzmanların ve ekonomistlerin tahminlerine göre asgari ücrette zam oranı, yüzde 25 ile 50 arasında değişebilir. Bu oranlara göre tahmini rakamlar şöyle sıralanıyor:
Yüzde 25 zam: 21.252 TL
Yüzde 30 zam: 22.102 TL
Yüzde 40 zam: 23.802 TL
Yüzde 45 zam: 24.652 TL
Yüzde 50 zam: 25.503 TL
Mevcut brüt asgari ücret 20.002 TL 50 kuruş seviyesindeyken, net rakam 17.002 TL 12 kuruş olarak uygulanıyor.