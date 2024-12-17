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Asgari ücret bu perşembe belli oluyor! 3. toplantı tarihi ortaya çıktı! işte yeni zamlı asgari ücret tablosu

Milyonlarca çalışanın heyecanla beklediği 2025 asgari ücret zammı için görüşmeler hız kesmeden devam ediyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 3. toplantısını 19 Aralık Perşembe günü saat 11:30'da gerçekleştirecek. İkinci toplantıda ekonomik veriler masaya yatırılırken, zam oranı ise henüz netlik kazanmadı. Yeni asgari ücretin Aralık ayı sonunda açıklanması bekleniyor.

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Giriş Tarihi :17 Aralık 2024 , 18:08 Güncelleme Tarihi :17 Aralık 2024 , 18:08
Asgari ücret bu perşembe belli oluyor! 3. toplantı tarihi ortaya çıktı! işte yeni zamlı asgari ücret tablosu

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    Asgari ücrette zam oranının belirlenmesi için gözler Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapacağı toplantılara çevrildi. İkinci toplantı 16 Aralık'ta sona ererken, üçüncü toplantı tarihi de belli oldu. Komisyon, 19 Aralık Perşembe günü saat 11:30'da bir araya gelecek. Ekonomistlerin tahminlerine göre zam oranının yüzde 25 ile 50 arasında olması bekleniyor.

    Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

    3. TOPLANTI TARİHİ BELLİ OLDU

    Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 3. toplantısını 19 Aralık Perşembe günü saat 11:30'da yapacak. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin katıldığı toplantılarda, yeni yılda uygulanacak asgari ücret için rakamlar masaya yatırılacak.

    2025 ASGARİ ÜCRET ZAM TAHMİNLERİ

    Uzmanların ve ekonomistlerin tahminlerine göre asgari ücrette zam oranı, yüzde 25 ile 50 arasında değişebilir. Bu oranlara göre tahmini rakamlar şöyle sıralanıyor:

    Yüzde 25 zam: 21.252 TL

    Yüzde 30 zam: 22.102 TL

    Yüzde 40 zam: 23.802 TL

    Yüzde 45 zam: 24.652 TL

    Yüzde 50 zam: 25.503 TL

    Mevcut brüt asgari ücret 20.002 TL 50 kuruş seviyesindeyken, net rakam 17.002 TL 12 kuruş olarak uygulanıyor.

    ENFLASYON VE REFAH PAYI ETKİSİ

    Hükümet kanadı, çalışanları enflasyona ezdirmeyeceklerini vurgularken, yıl sonu enflasyonunun yüzde 45 civarında olması bekleniyor. Buna ek olarak refah payının da dahil edilmesiyle asgari ücrette enflasyonun üzerinde bir artış yapılacağı öngörülüyor.

    TOPLANTILARIN İŞLEYİŞİ

    Asgari ücret, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere toplam 15 kişi tarafından belirleniyor. Oy çokluğu ile alınan karar, milyonlarca çalışan için bağlayıcı hale geliyor.

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