Asgari ücret bu perşembe belli oluyor! 3. toplantı tarihi ortaya çıktı! işte yeni zamlı asgari ücret tablosu

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Asgari ücrette zam oranının belirlenmesi için gözler Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapacağı toplantılara çevrildi. İkinci toplantı 16 Aralık'ta sona ererken, üçüncü toplantı tarihi de belli oldu. Komisyon, 19 Aralık Perşembe günü saat 11:30'da bir araya gelecek. Ekonomistlerin tahminlerine göre zam oranının yüzde 25 ile 50 arasında olması bekleniyor.

Fotoğraflar: AA 3. TOPLANTI TARİHİ BELLİ OLDU Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 3. toplantısını 19 Aralık Perşembe günü saat 11:30'da yapacak. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin katıldığı toplantılarda, yeni yılda uygulanacak asgari ücret için rakamlar masaya yatırılacak.