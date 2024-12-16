3’Ü 1 ARADA ZAM | Emekli, memur, sosyal yardıma asgari ücret farkı: %35-40 zam kimleri etkileyecek? İşte 7’den 70’e hesaplama

Yıl sonunda %44 ile %46 civarında bir enflasyonla karşılaşmamız bekleniyor. Ancak bu oranların pazarlık masasında nasıl şekilleneceği hala belirsiz. İşçi tarafı enflasyon verilerine, hayat pahalılığına ve geçim endeksine dayanarak taleplerini iletecek; işveren tarafı ise maliyetler, rekabet ve istihdamın korunması gibi faktörleri göz önünde bulunduracak.

Beklenen Asgari Ücret Artışı Enflasyon beklentileri doğrultusunda asgari ücrette %35-40 arasında bir artış yapılması bekleniyor. Eğer bu oranlar uygulanırsa, net asgari ücretin 23.000 TL ile 24.500 TL arasında bir seviyeye gelmesi söz konusu olabilir.

Bu rakamlar özellikle işveren tarafından yapılacak teklifler ve işçi tarafının pazarlığına göre şekillenecek. Pazarlıkların ardından asgari ücretle ilgili kararlar açıklanacak.

Emekli Maaşları ve Beklenen Artış Emekli maaşlarına yönelik artış ise, 5 aylık enflasyon verilerine göre %14,5 civarında bir artış gösterdi. Aralık ayında enflasyon oranı belirlendikçe yıl sonunda 6 aylık enflasyon %15-17 arasında bir orana ulaşabilir. Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarında bu seviyelerde bir artış yapılması bekleniyor. Memurlar ve memur emeklileri içinse enflasyon farkı ile birlikte %12-14 civarında bir artış gerçekleşebilir.