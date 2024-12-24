Yeni stajyer maaşları kaç TL? Stajyer maaşı hesaplama 2025! Asgari ücret zammı ile stajyer maaşları ne kadar oldu?

2024 yılında 5 bin 96 TL olarak uygulanan stajyer maaşı, 2025 yılı için gündemdeki asgari ücret zammıyla yeniden şekillenecek. Brüt asgari ücretin yüzde 30'u üzerinden hesaplanan bu maaşlar, iş hayatına yeni adım atan gençler için önemli bir destek sağlıyor.
STAJYER MAAŞI 2025 YENİ DÖNEMDE NE KADAR OLACAK?
Stajyer maaşı, mesleki eğitim sürecindeki gençlere sağlanan önemli bir destek olarak dikkat çekiyor. Eğitimle iş hayatını birleştiren bu uygulamada, 18 yaş altı öğrenciler brüt asgari ücretin yüzde 30'u kadar maaş alıyor. 2024 yılında bu tutar 5 bin 96 TL olarak uygulanıyor.
Ancak, 2025 yılı için asgari ücrete yapılacak zam stajyer maaşlarını da doğrudan etkileyecek. Eğer asgari ücrete yüzde 30 oranında zam yapılırsa, stajyer maaşlarının 6 bin 625 TL'ye yükselmesi bekleniyor.
2025 STAJYER MAAŞI HESAPLAMA
Stajyer maaşları, brüt asgari ücret üzerinden hesaplanıyor. Mevcut durumda brüt asgari ücret 16 bin 987 TL seviyesinde. Bu tutarın yüzde 30'u baz alınarak hesaplanan stajyer maaşı, 2024 yılı için 5 bin 96 TL olarak belirlenmişti. Ancak, 2025 yılı için yüzde 30 zam yapılacağı beklentisiyle bu rakamın artması kaçınılmaz.
Eğer asgari ücret zammı yüzde 30 oranında gerçekleşirse, brüt asgari ücretin 22 bin TL'ye yükselmesi ve buna bağlı olarak stajyer maaşlarının 6 bin 625 TL seviyesine çıkması bekleniyor. Resmi rakamlar açıklandığında bu tutar netlik kazanacak.