Yeni stajyer maaşları kaç TL? Stajyer maaşı hesaplama 2025! Asgari ücret zammı ile stajyer maaşları ne kadar oldu?

2024 yılında 5 bin 96 TL olarak uygulanan stajyer maaşı , 2025 yılı için gündemdeki asgari ücret zammıyla yeniden şekillenecek. Brüt asgari ücretin yüzde 30'u üzerinden hesaplanan bu maaşlar, iş hayatına yeni adım atan gençler için önemli bir destek sağlıyor.

STAJYER MAAŞI 2025 YENİ DÖNEMDE NE KADAR OLACAK?

Stajyer maaşı, mesleki eğitim sürecindeki gençlere sağlanan önemli bir destek olarak dikkat çekiyor. Eğitimle iş hayatını birleştiren bu uygulamada, 18 yaş altı öğrenciler brüt asgari ücretin yüzde 30'u kadar maaş alıyor. 2024 yılında bu tutar 5 bin 96 TL olarak uygulanıyor.