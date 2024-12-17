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PTT 10,50, 100, 300 bin TL'lik ihtiyaç kredi kampanyası başlattı; Emekliye 100 bin TL nakit destek aylık sadece 6 bin TL

PTT, yalnızca emeklilere değil, memur ve özel sektör çalışanlarına da destek oluyor. 300 bin TL'ye kadar kefilsiz ve uygun faiz oranlarıyla nakit kredi kampanyası başladı. Başvuru için PTT şubelerine giderek detaylı bilgi alabilirsiniz.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :17 Aralık 2024 , 08:48 Güncelleme Tarihi :17 Aralık 2024 , 08:48
PTT 10,50, 100, 300 bin TL’lik ihtiyaç kredi kampanyası başlattı; Emekliye 100 bin TL nakit destek aylık sadece 6 bin TL

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    PTT, emeklilere özel kredi kampanyasıyla 100 bin TL'ye kadar nakit desteği sunuyor. Aylık 6.657 TL taksitlerle geri ödeme imkanı sağlayan bu kampanya, finansal ihtiyaçlarını karşılamak isteyen emekliler için büyük bir fırsat sunuyor.

    Fotoğraflar: PTTFotoğraflar: PTT

    PTT N KOLAY EMEKLİ KREDİSİ

    ◼ Faiz oranı; %3,19 ile %6,99 aralığındadır.

    ◼ Kredi Tahsis Ücreti kullanılan kredi tutarının binde beşi kadardır.

    ◼ Kampanya kapsamında sunulan kredide alt limit 1.250 TL, üst limit 100.000 TL'dir

    ◼ Kredi işlemlerinden 80 yaşına kadar olan ve emekli maaşını PTT'den alan emekliler yararlanabilecektir.

    (Müşteri yaşı ve vade süresinin toplamı 83 yılı geçemeyecektir. Örneğin 80 yaşında olan bir emekli 4 yıl vadeli kredi alamayacak fakat 3 yıl vadeli kredi alabilecektir.)

    Emekli kredisi örnek taksit tablosuEmekli kredisi örnek taksit tablosu

    ÖRNEK AYLIK TAKSİT TUTARI TABLOSU

    KREDİ TUTARI (%3,19)

    12

    24

    36

    1.250,00 TL

    134,33 TL

    83,22 TL

    67,46 TL

    5.000,00 TL

    537,31 TL

    332,89 TL

    269,84 TL

    10.000,00 TL

    1.074,33 TL

    665,78 TL

    539,68 TL

    20.000,00 TL

    2.149,26 TL

    1.331,55 TL

    1.079,37 TL

    30.000,00 TL

    3.223,89 TL

    1.997,33 TL

    1.619,05 TL

    40.000,00 TL

    4.298,52 TL

    2.663,11 TL

    2.158,74 TL

    50.000,00 TL

    5.373,15 TL

    3.228,88 TL

    2.698,42 TL

    60.000,00 TL

    6.447,78 TL

    3.994,66 TL

    -

    70.000,00 TL

    7.522,41 TL

    4.660,44 TL

    -

    80.000,00 TL

    8.597,04 TL

    5.326,21 TL

    -

    90.000,00 TL

    9.671,67 TL

    5.991,99 TL

    -

    100.000,00 TL

    10.746,30 TL

    6.657,77 TL

    -

    Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

    🟢 PTT N KOLAY EMEKLİ KREDİSİ ŞARTLARI

      • Kredi Limiti: 1.250 TL'den 100.000 TL'ye kadar.
      • Faiz Oranı: %3,19 ile %6,99 arasında değişiyor.
      • Kredi Tahsis Ücreti: Kullanılan kredi tutarının binde beşi.
      • Örnek Taksit Tutarları (%3,19 faiz oranıyla):
        • 10.000 TL kredi için: 12 ay vadede 1.074,33 TL, 36 ay vadede 539,68 TL.
        • 50.000 TL kredi için: 12 ay vadede 5.373,15 TL, 36 ay vadede 2.698,42 TL.
      • Kimler Yararlanabilir?
        • Emekli maaşını PTT'den alanlar.
        • 80 yaşına kadar olan emekliler (Müşteri yaşı + vade süresi toplamı 83 yılı aşamaz).

      🔵 PTT TÜKETİCİ KREDİSİ

        • Kredi Limiti: 300.000 TL'ye kadar.
        • Faiz Oranı: %6,89'dan başlayan oranlar.
        • Örnek Taksit Tutarları (%6,89 faiz oranıyla):
          • 10.000 TL kredi için: 12 ay vadede 1.393,48 TL, 36 ay vadede 938,48 TL.
          • 100.000 TL kredi için: 12 ay vadede 13.934,83 TL.
        • Kimler Yararlanabilir?
          • PTT şubelerinden başvuru yapan müşteriler.
          • Kredi notuna göre faiz oranı değişiklik gösterebilir.

        🟠 PTT SPOT KREDİ

          • Kredi Limiti: 500 TL ve 1.000 TL seçenekleri.
          • Faiz Oranı: %0 faiz ile dosya masrafsız ve sigortasız.
          • Vade: 1 ay.
          • Örnek Geri Ödeme:
            • 500 TL kredi için: 500 TL.
            • 1.000 TL kredi için: 1.000 TL.
          • Kimler Yararlanabilir?
            • Maaşını PTT'den alan ve Aktif Bank'tan daha önce kredi kullanmamış emekliler

          📋 KREDİ BAŞVURU ŞARTLARI

            • Gerekli Belgeler: T.C. kimlik kartı veya nüfus cüzdanı ile başvuru.
            • Başvuru Yöntemi: PTT şubelerine bizzat başvurulması gerekiyor. Vekaletname kabul edilmez.
            • Dikkat Edilmesi Gerekenler:
              • Dosya masrafı ve sigorta masrafları banka tarafından belirlenir.
              • Cayma hakkı talepleri için bankaya başvurulmalıdır.
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