PTT 10,50, 100, 300 bin TL’lik ihtiyaç kredi kampanyası başlattı; Emekliye 100 bin TL nakit destek aylık sadece 6 bin TL

PTT, emeklilere özel kredi kampanyasıyla 100 bin TL'ye kadar nakit desteği sunuyor. Aylık 6.657 TL taksitlerle geri ödeme imkanı sağlayan bu kampanya, finansal ihtiyaçlarını karşılamak isteyen emekliler için büyük bir fırsat sunuyor.

Fotoğraflar: PTT

PTT N KOLAY EMEKLİ KREDİSİ

◼ Faiz oranı; %3,19 ile %6,99 aralığındadır.

◼ Kredi Tahsis Ücreti kullanılan kredi tutarının binde beşi kadardır.

◼ Kampanya kapsamında sunulan kredide alt limit 1.250 TL, üst limit 100.000 TL'dir

◼ Kredi işlemlerinden 80 yaşına kadar olan ve emekli maaşını PTT'den alan emekliler yararlanabilecektir.

(Müşteri yaşı ve vade süresinin toplamı 83 yılı geçemeyecektir. Örneğin 80 yaşında olan bir emekli 4 yıl vadeli kredi alamayacak fakat 3 yıl vadeli kredi alabilecektir.)