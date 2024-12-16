Market poşetine zam mı geliyor? Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı iddiaları yanıtladı

Bakanlığın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama (X)

"Bugün bir köşe yazısında yer alan plastik poşet fiyatına ilişkin yorum gerçeği yansıtmamaktadır. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızda 21 Kasım'da gerçekleştirilen Plastik Poşet Komisyonu toplantısında sektör temsilcilerinin görüşleri alınmış, konuya ilişkin değerlendirmeler devam etmektedir. Komisyonumuz poşet fiyatıyla ilgili henüz bir rakam belirlememiş, toplantıda iddia edilen fiyat gündeme gelmemiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."