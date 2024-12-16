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Market poşetine zam mı geliyor? Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı iddiaları yanıtladı

Market poşetlerine zam geldiğine dair haberlerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada “Komisyonumuz poşet fiyatıyla ilgili henüz bir rakam belirlememiş, toplantıda iddia edilen fiyat gündeme gelmemiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.

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Giriş Tarihi :16 Aralık 2024 , 15:09 Güncelleme Tarihi :16 Aralık 2024 , 15:09
Market poşetine zam mı geliyor? Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı iddiaları yanıtladı

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    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, plastik kaynaklı atık kirliliğinin önüne geçilmesi amacıyla plastik poşetleri, 1 Ocak 2019'dan itibaren ücretli hale getirdi.

    Poşetler, 5 yıldır marketler ve alışveriş merkezlerinde Bakanlığın belirlediği tutar olan 25 kuruştan satılıyor.

    Ancak konuyla ilgili zaman zaman mesnetsiz iddialar da ortaya atılıyor.

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    1,5 TL'YE ÇIKACAK İDDİASI
    Son olarak poşet fiyatlarının 1,5 TL'ye çıkarılacağına dair iddia kamuoyunda gündem oldu.

    Hal böyle olunca Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

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    Bakanlıktan yapılan açıklamada bugün bir köşe yazısında yer alan; yeni yılda plastik poşet fiyatıyla ilgili tutarın gerçeğe yansıtmadığı belirtildi.

    HENÜZ NET RAKAM BELİRLENMEDİ: İDDİA EDİLEN FİYAT GÜNDEMDE DEĞİL

    Bakanlığın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan bilgilendirmede, şu ifadelere yer verildi:

    Bakanlığın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama (X)Bakanlığın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama (X)

    "Bugün bir köşe yazısında yer alan plastik poşet fiyatına ilişkin yorum gerçeği yansıtmamaktadır. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızda 21 Kasım'da gerçekleştirilen Plastik Poşet Komisyonu toplantısında sektör temsilcilerinin görüşleri alınmış, konuya ilişkin değerlendirmeler devam etmektedir. Komisyonumuz poşet fiyatıyla ilgili henüz bir rakam belirlememiş, toplantıda iddia edilen fiyat gündeme gelmemiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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