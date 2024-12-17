THY ve Apple’dan önemli iş birliği! Bagaj takip sistemi geliyor!

Dünyanın en çok noktasına uçan havayolu şirketi olan Türk Hava Yolları (THY), teknolojik anlamda geliştirdiği yolcu memnuniyetini en üst seviyeye çıkartıyor. Bu bağlamda THY, Apple ile yeni bir iş birliği anlaşması yaptı. Bagaj takip sistemi ile ilgili bir açıklama yapan THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, bu yenilik ile birlikte operasyonel verimliliğin artacağını söyledi.Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Bolat şunları söyledi: