En uygun fiyatlı sıvıyağ ve zeytinyağı o markette! 1, 5 L yağlarda %20 indirim kampanyası başladı

Ayçiçek yağı fiyatlarında beklenen büyük indirim haberi geldi! Migros , seçili ayçiçek yağı ürünlerinde dikkat çeken bir kampanya başlatarak, tüketicilere uygun fiyatlarla alışveriş imkanı sunuyor.

SIRMA AYÇİÇEK YAĞINDA BÜYÜK İNDİRİM

Sırma markasının 5 litrelik ayçiçek yağı ürünü, %19 indirimle Migros raflarında tüketicilere sunuluyor. Normal fiyatı 184,90 TL olan bu ürün, indirimle birlikte 149,90 TL'den satılmaya başlandı. Bu indirimi kaçırmak istemeyen tüketiciler, şimdiden Migros mağazalarına akın etmeye başladı.