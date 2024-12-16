En uygun fiyatlı sıvıyağ ve zeytinyağı o markette! 1, 5 L yağlarda %20 indirim kampanyası başladı

Ayçiçek yağı fiyatlarında beklenen büyük indirim haberi geldi! Migros, seçili ayçiçek yağı ürünlerinde dikkat çeken bir kampanya başlatarak, tüketicilere uygun fiyatlarla alışveriş imkanı sunuyor.
SIRMA AYÇİÇEK YAĞINDA BÜYÜK İNDİRİM
Sırma markasının 5 litrelik ayçiçek yağı ürünü, %19 indirimle Migros raflarında tüketicilere sunuluyor. Normal fiyatı 184,90 TL olan bu ürün, indirimle birlikte 149,90 TL'den satılmaya başlandı. Bu indirimi kaçırmak istemeyen tüketiciler, şimdiden Migros mağazalarına akın etmeye başladı.
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