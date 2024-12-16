SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Galerileri

En uygun fiyatlı sıvıyağ ve zeytinyağı o markette! 1, 5 L yağlarda %20 indirim kampanyası başladı

Ayçiçek yağı fiyatlarındaki dalgalanma tüketicilerin cebini yakarken, Migros dev bir kampanyaya imza attı. Sırma, Emek, Orkide gibi ünlü markaların ayçiçek yağı ürünlerinde %19'a varan indirimler başladı. Market raflarında indirimli fiyatlarla yerini alan bu ürünler, stoklarla sınırlı olarak tüketicilere sunuluyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :16 Aralık 2024 , 16:08 Güncelleme Tarihi :16 Aralık 2024 , 16:22
En uygun fiyatlı sıvıyağ ve zeytinyağı o markette! 1, 5 L yağlarda %20 indirim kampanyası başladı

Ayçiçek yağı fiyatlarında beklenen büyük indirim haberi geldi! Migros, seçili ayçiçek yağı ürünlerinde dikkat çeken bir kampanya başlatarak, tüketicilere uygun fiyatlarla alışveriş imkanı sunuyor.

En uygun fiyatlı sıvıyağ ve zeytinyağı o markette! 1, 5 L yağlarda %20 indirim kampanyası başladı

SIRMA AYÇİÇEK YAĞINDA BÜYÜK İNDİRİM

Sırma markasının 5 litrelik ayçiçek yağı ürünü, %19 indirimle Migros raflarında tüketicilere sunuluyor. Normal fiyatı 184,90 TL olan bu ürün, indirimle birlikte 149,90 TL'den satılmaya başlandı. Bu indirimi kaçırmak istemeyen tüketiciler, şimdiden Migros mağazalarına akın etmeye başladı.

En uygun fiyatlı sıvıyağ ve zeytinyağı o markette! 1, 5 L yağlarda %20 indirim kampanyası başladı

MİGROS AYÇİÇEK YAĞI İNDİRİMLİ FİYAT LİSTESİ 🛒🌻

5 Litre Ayçiçek Yağı Fiyatları

  • 🛢️ Sırma Ayçiçek Yağı 5 litre Pet
    Normal Fiyat: 184,90 TL
    İndirimli Fiyat: 149,90 TL

En uygun fiyatlı sıvıyağ ve zeytinyağı o markette! 1, 5 L yağlarda %20 indirim kampanyası başladı

  • 🛢️ Emek Ayçiçek Yağı 5 litre Köşeli Pet
    Normal Fiyat: 169,90 TL
    İndirimli Fiyat: 149,90 TL

En uygun fiyatlı sıvıyağ ve zeytinyağı o markette! 1, 5 L yağlarda %20 indirim kampanyası başladı

  • 🛢️ Oba Ayçiçek Yağı 5 litre Pet
    Normal Fiyat: 162,90 TL
    İndirimli Fiyat: 149,90 TL

En uygun fiyatlı sıvıyağ ve zeytinyağı o markette! 1, 5 L yağlarda %20 indirim kampanyası başladı

  • 🛢️ Komili Ayçiçek Yağı 5 litre Pet
    Normal Fiyat: 199,90 TL
    İndirimli Fiyat: 189,90 TL

En uygun fiyatlı sıvıyağ ve zeytinyağı o markette! 1, 5 L yağlarda %20 indirim kampanyası başladı

4 LİTRE AYÇİÇEK YAĞI FİYATLARI

  • 🛢️ Turna Ayçiçek Yağı Pet 4 litre
    Normal Fiyat: 143,90 TL
    İndirimli Fiyat: 143,90 TL

  • 🛢️ Yudum Ayçiçek Yağı 4 litre Pet
    Normal Fiyat: 149,90 TL
    İndirimli Fiyat: 149,90 TL

En uygun fiyatlı sıvıyağ ve zeytinyağı o markette! 1, 5 L yağlarda %20 indirim kampanyası başladı

3 LİTRE AYÇİÇEK YAĞI FİYATLARI

  • 🛢️ Orkide Ayçiçek Yağı Pet 3 litre
    Normal Fiyat: 99,00 TL
    İndirimli Fiyat: 99,00 TL

En uygun fiyatlı sıvıyağ ve zeytinyağı o markette! 1, 5 L yağlarda %20 indirim kampanyası başladı

2 LİTRE AYÇİÇEK YAĞI FİYATLARI

  • 🛢️ Turna Ayçiçek Yağı Pet 2 litre
    Normal Fiyat: 84,90 TL
    İndirimli Fiyat: 84,90 TL

  • 🛢️ Abalı Ayçiçek Yağı 2 litre
    Normal Fiyat: 73,90 TL
    İndirimli Fiyat: 73,90 TL
En uygun fiyatlı sıvıyağ ve zeytinyağı o markette! 1, 5 L yağlarda %20 indirim kampanyası başladı

  • 🛢️ Migros Ayçiçek Yağı 2 litre
    Normal Fiyat: 74,90 TL
    İndirimli Fiyat: 74,90 TL

  • 🛢️ Yudum Ayçiçek Yağı 2 litre
    Normal Fiyat: 119,90 TL
    İndirimli Fiyat: 119,90 TL

  • 🛢️ Komili Ayçiçek Yağı 2 litre
    Normal Fiyat: 114,50 TL
    İndirimli Fiyat: 114,50 TL

En uygun fiyatlı sıvıyağ ve zeytinyağı o markette! 1, 5 L yağlarda %20 indirim kampanyası başladı

1 LİTRE AYÇİÇEK YAĞI FİYATLARI

  • 🛢️ Orkide Ayçiçek Yağı 1 litre (Pet Şişe)
    Normal Fiyat: 53,50 TL
    İndirimli Fiyat: 39,90 TL

  • 🛢️ Abalı Ayçiçek Yağı 1 litre
    Normal Fiyat: 45,90 TL
    İndirimli Fiyat: 39,90 TL

En uygun fiyatlı sıvıyağ ve zeytinyağı o markette! 1, 5 L yağlarda %20 indirim kampanyası başladı

  • 🛢️ Migros Ayçiçek Yağı 1 litre
    Normal Fiyat: 41,50 TL
    İndirimli Fiyat: 41,50 TL

  • 🛢️ Yudum Zerdeçallı Ayçiçek Yağı 1 litre
    Normal Fiyat: 70,90 TL
    İndirimli Fiyat: 70,90 TL

  • 🛢️ Kırlangıç Ayçiçek Yağı 1 litre
    Normal Fiyat: 62,50 TL
    İndirimli Fiyat: 62,50 TL

En uygun fiyatlı sıvıyağ ve zeytinyağı o markette! 1, 5 L yağlarda %20 indirim kampanyası başladı

  • 🛢️ Komili Ayçiçek Yağı 1 litre
    Normal Fiyat: 61,90 TL
    İndirimli Fiyat: 61,90 TL

  • 🛢️ Yudum Ayçiçek Yağı 1 litre
    Normal Fiyat: 64,90 TL
    İndirimli Fiyat: 64,90 TL
En uygun fiyatlı sıvıyağ ve zeytinyağı o markette! 1, 5 L yağlarda %20 indirim kampanyası başladı

🛒 MİGROS ZEYTİNYAĞI FİYATLARI

  • 🍃 Komili Naturel Sızma Zeytinyağı Meyvemsi Lezzet 2 L
  • 💰 699,95 TL (349,97 TL/Litre)

  • 🍃 Komili Riviera Zeytinyağı 2 L

  • 💰 576,95 TL (288,47 TL/Litre)

  • 🍃 Komili Naturel Sızma Zeytinyağı Yumuşak Lezzet 2 L

  • 💰 656,95 TL (328,47 TL/Litre)

En uygun fiyatlı sıvıyağ ve zeytinyağı o markette! 1, 5 L yağlarda %20 indirim kampanyası başladı

  • 🍃 Tariş Riviera Zeytinyağı 2 L

  • 💰 576,95 TL (288,47 TL/Litre)

  • 🍃 Yudum Egemden Sızma Zeytinyağı Yumuşak Lezzet 2 L

  • 💰 599,95 TL ➡️ Money: 459,95 TL (229,97 TL/Litre)

  • 🍃 Komili Naturel Sızma Zeytinyağı Yumuşak Lezzet 500 Ml

  • 💰 186,95 TL (373,90 TL/Litre)

  • 🍃 Asiltane Erken Hasat Soğuk Sıkım Zeytinyağı 500 Ml

  • 💰 349,95 TL (699,90 TL/Litre)

  • 🍃 Tariş Naturel Sızma Zeytinyağı 2 L

  • 💰 656,95 TL (328,47 TL/Litre)

  • 🍃 Kristal Sızma Zeytinyağı Pet 2 L

  • 💰 656,95 TL (328,47 TL/Litre)

En uygun fiyatlı sıvıyağ ve zeytinyağı o markette! 1, 5 L yağlarda %20 indirim kampanyası başladı

  • 🍃 Tariş Riviera Zeytinyağı 1 L

  • 💰 321,95 TL

  • 🍃 Yudum Egemden Riviera Zeytinyağı 2 L

  • 💰 555,95 TL (277,97 TL/Litre)

  • 🍃 Komili Naturel Sızma Zeytinyağı Yumuşak Lezzet 1 L

  • 💰 354,95 TL

  • 🍃 Tariş Güney Ege Naturel Sızma Zeytinyağı 750 Ml

  • 💰 345,90 TL (461,20 TL/Litre)

En uygun fiyatlı sıvıyağ ve zeytinyağı o markette! 1, 5 L yağlarda %20 indirim kampanyası başladı

  • 🍃 Kristal Sızma Zeytinyağı Lezzet 1 L

  • 💰 354,95 TL

  • 🍃 Kristal Sprey Naturel Sızma Zeytinyağı 150 Ml

  • 💰 129,95 TL (866,33 TL/Litre)

  • 🍃 Tariş Riviera Zeytinyağı 750 Ml Cam

  • 💰 262,90 TL (350,53 TL/Litre)

En uygun fiyatlı sıvıyağ ve zeytinyağı o markette! 1, 5 L yağlarda %20 indirim kampanyası başladı

  • 🍃 Tariş Kuzey Ege Sızma Zeytinyağı 750 Ml

  • 💰 349,90 TL (466,53 TL/Litre)

  • 🍃 Komili Soğuk Sıkma Zeytinyağı 500 Ml

  • 💰 338,95 TL (677,90 TL/Litre)

  • 🍃 Tariş Kuzey Ege Sızma Zeytinyağı 0,5 Asit 500 Ml

  • 💰 399,95 TL (799,90 TL/Litre)

  • 🍃 Yudum Egemden Sprey Riviera Zeytinyağı Cam 250 Ml

  • 💰 159,95 TL (639,80 TL/Litre)

  • 🍃 Nermin Hanım Erken Hasat Soğuk Sıkım Zeytinyağı 500 Ml

  • 💰 479,90 TL (959,80 TL/Litre)

  • 🍃 Tariş Naturel Sızma Zeytinyağı 750 Ml

  • 💰 341,90 TL (455,86 TL/Litre)

  • 🍃 Kristal Anadolu Mirası Naturel Sızma Zeytinyağı 1 L

  • 💰 399,95 TL
En uygun fiyatlı sıvıyağ ve zeytinyağı o markette! 1, 5 L yağlarda %20 indirim kampanyası başladı

  • 🍃 Oliovilla Naturel Sızma Zeytinyağı Pet 1 L

  • 💰 219,00 TL

  • 🍃 Migros Riviera Zeytinyağı 2 L

  • 💰 395,00 TL (197,50 TL/Litre)

  • 🍃 Migros Naturel Sızma Zeytinyağı 1 L

  • 💰 219,00 TL

  • 🍃 Verde Riviera Zeytinyağı Pet 750 Ml

  • 💰 281,95 TL (375,93 TL/Litre)

  • 🍃 Verde Sızma Zeytinyağı Pet 750 Ml

  • 💰 321,95 TL