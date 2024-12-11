Petrol üretiminin yarısı Gabar’dan!

Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, 2021'de Gabar'da Cumhuriyet tarihinin kara alanlarındaki en büyük petrol keşfine imza attıklarını belirterek, Kasım'da toplamda 3 milyon 425 bin varil ham petrol üretimiyle rekor kırıldığını, bu üretimin yarısının Gabar'dan karşılandığını kaydetti. 5. Petrol Endüstrisinde Milli Teknolojiler Konferansı'nın açılışında konuşan Bayraktar, Gabar'da günlük petrol üretiminin 61 bin varilin üzerine çıktığını kaydetti. 2020'de Karadeniz'de tarihin en büyük doğalgaz keşfini gerçekleştirdiklerine işaret eden Bayraktar, "Sakarya Gaz Sahası'ndaki üretimimiz günlük 7 milyon metreküpe yaklaştı" diye konuştu.

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