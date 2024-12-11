ARALIK SED ÖDEMELERİ YATTI MI? 2025 SED yardımı ne kadar olacak? e-Devlet sorgulama ekranı!

Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) yardımları, her ay belirli tarihlerde ailelerin hesaplarına yatırılmaktadır. Ancak, Aralık 2024 ayı için henüz resmi bir açıklama yapılmış değil. Ödemelerin genellikle ay ortasında yapıldığı biliniyor. SED ödemelerinin ne zaman yatacağına dair bir gelişme olduğunda, detaylı bilgilerle haberimizde yer vereceğiz.