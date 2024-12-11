ARALIK SED ÖDEMELERİ YATTI MI? 2025 SED yardımı ne kadar olacak? e-Devlet sorgulama ekranı!

Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) yardımları, her ay belirli tarihlerde ailelerin hesaplarına yatırılmaktadır. Ancak, Aralık 2024 ayı için henüz resmi bir açıklama yapılmış değil. Ödemelerin genellikle ay ortasında yapıldığı biliniyor. SED ödemelerinin ne zaman yatacağına dair bir gelişme olduğunda, detaylı bilgilerle haberimizde yer vereceğiz.
(Takvim Foto Arşiv)
SED Yardımı Ne Kadar?
2024 yılında yapılan artışla, çocuk başına yapılan ekonomik destek tutarı 3.571 TL'den 5.330 TL'ye çıkmıştı. Koruyucu ailelere yapılan ödemeler ise 5.705 TL'den 8.895 TL'ye yükseltilmişti. 2025 yılına yönelik yapılacak artış ve yeni rakamlar, TÜİK tarafından açıklanacak Aralık ayı enflasyon verileriyle netleşecek.
(Takvim Foto Arşiv)
SED Ödemelerini E-Devlet Üzerinden Sorgulamak Mümkün
SED yardımı ödemelerinin yatıp yatmadığını öğrenmek isteyen vatandaşlar, e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ile sorgulama yapabiliyor.