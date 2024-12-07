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Araç muayenesi yüzde 44 artıyor

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren muayene ücretlerine yapılacak zam belli oldu. Araç muayene ücretleri 2025 yılında yeniden değerleme oranı olan yüzde 43,93 oranında artacak.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :07 Aralık 2024
Araç muayenesi yüzde 44 artıyor

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Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren muayene ücretlerine yapılacak zam belli oldu. Araç muayene ücretleri 2025 yılında yeniden değerleme oranı olan yüzde 43,93 oranında artacak. Traktör, motosiklet ve motorlu bisiklet muayene ücretleri 927,60 TL'den bin 335 TL'ye yükselecek. Otomobil, minibüs, kamyonet, arazi taşıtı, özel amaçlı taşıt ve römorklar için ücret bin 821,60 TL'den 2 bin 621 TL'ye artış gösterecek. Otobüs, kamyon ve çekicilerin muayene ücreti ise 2 bin 462,40 TL'den 3 bin 544 TL çıkacak.

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