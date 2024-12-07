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Ekonomide risksiz Türkiye! Yıllar sonra ilk... Kredi risk primi o puanın altına indi | Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten açıklama

Türkiye ekonomisine ilişkin olumlu gelişmeler TL varlıklara ilgiyi artırırken, bu adımlar uluslararası anlamda da karşılık buldu. Türkiye'nin kredi risk primi 250 puanın altına geriledi. Söz konusu seviye, Şubat 2020'den bu yana en düşüğüne işaret ediyor. Açıklanan risk primine ilişkin açıklama yapan Bakan Şimşek, "2020 yılı Şubat ayından sonraki en düşük seviyesine gerileyen CDS, ekonomi programımıza duyulan güvenin ve program kazanımlarımızın en somut göstergelerinden biri." ifadelerini kullandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :06 Aralık 2024 , 17:07 Güncelleme Tarihi :07 Aralık 2024 , 09:42
Ekonomide risksiz Türkiye! Yıllar sonra ilk... Kredi risk primi o puanın altına indi | Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek’ten açıklama

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Ekonomide olumlu gelişmeler yaşanmaya devam ediyor...

Atılan adımlarla Türkiye ekonomisine ilişkin belirsizliklerin azalması TL varlıklara ilgiyi artırırken, bu adımlar uluslararası anlamda da karşılık buldu.

NOTLAR İYİLEŞTİ OLUMLU SİNYALLER GELDİ
Buna göre, yıl içinde uluslararası kuruluşlar üst üste Türkiye'nin notuna ilişkin iyileştirmeler yaparken, izlenilen politikalar çerçevesinde makroekonomik veriler de olumlu sinyaller vermeye devam ediyor.

Türkiye ekonomisi olumlu sinyaller vermeye devam ediyor (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)Türkiye ekonomisi olumlu sinyaller vermeye devam ediyor (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

Özellikle ödemeler dengesindeki iyileşme, döviz rezervlerinin rekor seviyelere çıkması ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) başta olmak üzere ekonomi kurumlarının attığı normalleşme adımları piyasalarda olumlu karşılanıyor.

Türkiye'nin CDS'i 250 baz puanın altına geriledi (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)Türkiye'nin CDS'i 250 baz puanın altına geriledi (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

Söz konusu gelişmeler yabancı ilgisinin Türk lirası (TL) varlıklara olan talebini beslemeyi sürdürürken, Türkiye'nin borçlanma maliyetleri de geriliyor.

Türkiye'nin CDS'i 250 baz puanın altına geriledi (AA)Türkiye'nin CDS'i 250 baz puanın altına geriledi (AA)

KREDİ RİSK PRİMİ 250'NİN ALTINA GERİLEDİ
Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) 250 puanın altına geriledi.

4 YIL SONRA İLK
Buna göre, Türkiye'nin 5 yıllık CDS'i haftanın son işlem gününde 249,8'e indi. Söz konusu seviye, Şubat 2020'den bu yana en düşüğüne işaret ediyor.

EKONOMİYE DUYULAN GÜVENİN SOMUT GÖSTERGESİ
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek konuya ilişkin açıklama yaptı.

Şimşek, risk primine ilişkin grafik paylaştı (X)Şimşek, risk primine ilişkin grafik paylaştı (X)

Bakan Şimşek şu ifadeleri kullandı:

"CDS risk primimiz 250 baz puanın altında. 2020 yılı Şubat ayından sonraki en düşük seviyesine gerileyen CDS, ekonomi programımıza duyulan güvenin ve program kazanımlarımızın en somut göstergelerinden biri.

2023 yılı Mayıs ayına göre düşüş gelişmekte olan ülkelerde ortalama 49 baz puan iken ülkemizde 456 baz puan. İyileşen risk primimiz sayesinde dış finansmana erişim kolaylaşırken dış finansman maliyeti de düşmektedir."

Bakan Şimşek'in X paylaşımıBakan Şimşek'in X paylaşımı

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Ekonomide risksiz Türkiye! Yıllar sonra ilk... Kredi risk primi o puanın altına indi | Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek’ten açıklama
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