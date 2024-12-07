Ekonomide risksiz Türkiye! Yıllar sonra ilk... Kredi risk primi o puanın altına indi | Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek’ten açıklama

Ekonomide olumlu gelişmeler yaşanmaya devam ediyor...
Atılan adımlarla Türkiye ekonomisine ilişkin belirsizliklerin azalması TL varlıklara ilgiyi artırırken, bu adımlar uluslararası anlamda da karşılık buldu.
NOTLAR İYİLEŞTİ OLUMLU SİNYALLER GELDİ
Buna göre, yıl içinde uluslararası kuruluşlar üst üste Türkiye'nin notuna ilişkin iyileştirmeler yaparken, izlenilen politikalar çerçevesinde makroekonomik veriler de olumlu sinyaller vermeye devam ediyor.
Türkiye ekonomisi olumlu sinyaller vermeye devam ediyor (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)
Özellikle ödemeler dengesindeki iyileşme, döviz rezervlerinin rekor seviyelere çıkması ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) başta olmak üzere ekonomi kurumlarının attığı normalleşme adımları piyasalarda olumlu karşılanıyor.
Türkiye'nin CDS'i 250 baz puanın altına geriledi (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)
Söz konusu gelişmeler yabancı ilgisinin Türk lirası (TL) varlıklara olan talebini beslemeyi sürdürürken, Türkiye'nin borçlanma maliyetleri de geriliyor.